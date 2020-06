Zwei Männer beschmieren Haustüren mit Farbe – und zeigen „Hitlergruß“

Brandenburg/H.

Am helllichten Tag, Samstag gegen 13.55 Uhr, beobachteten Zeugen zwei Männer, die in der Großen Gartenstraße und in der Kirchhofstraße in Brandenburg an der Havel mehrere Haustüren mit Farbe beschmierten.

Wenig entfernt vom Ort ihrer Übeltaten konnten die beiden Schmierer dann von der Polizei festgestellt werden. Beide führten schwarze Farbstifte mit sich. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen. Offenbar, um die Sache noch etwas zu verschärfen, zeigte ein Täter den Polizisten noch den „ Hitlergruß“. Die revanchierten sich mit einer Anzeige wegen das Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Von MAZ