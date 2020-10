Brandenburg/H

„Unser Krankenhaus bietet den Beschäftigten schon heute hervorragende Arbeitsbedingungen.“ Drei Tage vor dem angekündigten Warnstreik im städtischen Klinikum erklärt die Betriebsleitung, was Pflegekräfte in ihrem Haus verdienen.

Die vorgelegten Zahlen dienen offensichtlich dazu, darzustellen, dass es wenig Grund gibt, in der laufenden Tarifauseinandersetzung ausgerechnet dieses Krankenhaus mit seinen relativ gut bezahlten Beschäftigten einen ganzen Tag lang zu bestreiken.

Einstiegsgrundgehalt von 2800 Euro

Wer als Krankenpfleger gerade ausgelernt hat und auf der Normalstation arbeitet, verdient den Angaben zufolge in Vollzeit ein Gehalt von 2830,56 Euro brutto. Auf besonderen Stationen wie der Intensivpflege, Anästhesiepflege, OP-Pflege, der Rettungsstelle, Nephrologie und onkologischen Pflege liegt das Gehalt bei 3003,48 Euro.

Zehn Jahren zuvor haben die gleichen Beschäftigten im Grundgehalt rund 850 Euro weniger im Monat verdient, nämlich 1982,30 Euro beziehungsweise 2143,02 Euro.

Steigerung um 38 Prozent in zehn Jahren

Die Klinikleitung: „Das Einstiegsgehalt der Krankenschwester ist somit in der Grundvergütung in den vergangenen zehn Jahren um 38,6 Prozent gestiegen. Allein durch den Wechsel vom Haustarifvertrag zum TVöD am 1. Januar 2020 um durchschnittlich 7,5 Prozent.

Inklusive Zulagen und Zuschläge kommt eine Berufsanfängerin in der Normalpflege auf knapp 3200 Euro brutto und in der besonderen Pflege auf rund 3500 Euro brutto. Der Kommentar der Leitungsebene: „Vergleichbare Einkommen für Berufseinsteiger mit Anfang 20 werden anderweitig kaum zu finden sein.“

4000 Euro brutto nach zehn Jahren

Eine Pflegekraft in der Stufe 5, also nach zehn Jahren beruflicher Tätigkeit, kommt in der besonderen Pflege den Angaben zufolge auf 4000 Euro brutto. Hinzu komme Weihnachtsgeld. Das sind aktuell 70 Prozent der festen Entgeltbestandteile. Für Berufsanfänger heißt das etwa 2100 Euro brutto Weihnachtsgeld und für die erfahrene Pflegekraft ungefähr 2550 Euro brutto.

Weitere rund 300 Euro kämen noch für das Leistungsentgelt hinzu. Das Management: „Die berufserfahrene Pflegekraft wird daher inklusive Jahreszahlungen aktuell auf monatlich durchschnittlich knapp 4300 Euro kommen.

Durchschnittlich 35 Tage Urlaub

Bei Wechselschicht- und Nachtarbeit können die Pflegekräfte bis zu 40 Tage Urlaub erhalten. Als aktuellen durchschnittlichen Urlaub im Pflegedienst nennt die Krankenhausleitung 35 Tage Urlaub.

Als tarifvertragliche Leistung ist eine zusätzliche Stunde Arbeitszeitgutschrift pro Schicht vorgesehen, wenn jemand aus der Freizeit in den Dienst geholt wird. Für die komplette Schicht gebe es einen Mehrarbeitszuschlag von 30 Prozent.

Wer mehr als zehn Jahre im Betrieb ist, erhält alle fünf Jahre stufenweise gestaffelte Zusatzzahlungen und Geschenke wie ein I-Pad oder einen Präsentkorb. Diese Zuwendungen lässt sich das Klinikum 50.000 Euro im Jahr kosten.

