Brandenburg/Havel: 1000 Jahre alter Friedhof mit Säuglingen entdeckt

Brandenburg/H

Eine für Nichtfachleute gruselige Entdeckung haben Archäologen in Neuschmerzke gemacht. Bei Ausgrabungen auf einem Feld in Richtung der Straße Am Piperfenn legten sie einen kleinen Friedhof frei.

Die Grabung fand bereits im September 2020 statt, vor dem Bau der Ortsumgehung B 102, wie Christof Krauskopf auf Anfrage der MAZ berichtet. Er ist im Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum (BLDAM) verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit.

Anzeige

Seit 1983 als Fundplatz bekannt

Schon seit 1983 ist der Fundplatz den Landesarchäologen bekannt. Die Diplom-Prähistorikerin Ursula Uhl vom BLDAM hat die jüngste Ausgrabung mit den mehr als tausend Jahre alten Entdeckungen geleitet. Die Datierung ergibt sich aus den Grabbeigaben.

Ursula Uhl und ihr Team entdeckten 22 slawische Körpergräber und haben sie ausgegraben, berichtet Krauskopf. Den Angaben zufolge handelt es sich um reihenartig angeordnete Körperbestattungen.

Zur Galerie Fachleute des archäologischen Landesamtes haben bei Neuschmerzke 22 Grabstätten freigelegt und die Funde gesichert. Dort waren vor rund 1000 Jahren Erwachsene und Kinder bestattet worden.

In der Erde bei Neuschmerzke lagen die sterblichen Überreste von 13 Erwachsenen, sieben Kindern und zwei Säuglingen. Bei den beiden Säuglingsbestattungen wurden nur sehr geringe Skelettreste gefunden.

Die meisten Toten waren in Ost-Westrichtung ausgerichtet mit den Köpfen im Westen und dem Blick nach Osten. Sie wurden in gestreckter Rückenlage mit an den Seiten liegenden Armen entdeckt.

Die Ausnahmen bilden zwei Gräber in Nord-Süd-Richtung und eine Bestattung in Hockerstellung.

Spuren von Baumsärgen

„Bei einigen Bestattungen gab es Spuren von Baumsärgen, in einem Fall Spuren einer Holzkiste“, berichtet Christof Krauskopf. Neben den Toten lagen nur wenige Beigaben: ein verziertes Tongefäß, eine Bernsteinperle, vier kleine Glasperlen und eine eiserne Gürtelschnalle.

Das Keramikgefäß weist auf eine Bestattung zwischen Ende des 10. und Mitte des 11. Jahrhunderts hin.

Bei den Grabungen in Zusammenhang mit der Baustelle Ortsumgehung wurde außerdem ein 5000 Jahre alter Kult- und Bestattungsplatz freigelegt.

Skelettteile in der Sammlung aufbewahrt

Über die Funde zur jungsteinzeitlichen Kugelamphorenkultur und zur kultischen Rinderbestattung hatte das Landesamt bereits im vergangenen Oktober berichtet.

Die Archäologen hatten gut erhaltene Fragmente eines 5000 Jahre alten Totenrituals freigelegt. Diese Kultur ist benannt nach den zeittypischen Gefäßen mit ihrem kugelförmigen Körper und einem reich verziertem zylindrischen Hals.

Alle Funde, also auch die Skelettteile, werden in der Sammlung des archäologischen Landesamtes in Wünsdorf aufbewahrt.

Bericht erscheint 2022

Nach dem Brandenburgischen Denkmalschutzgesetz sind alle archäologischen Funde Eigentum des Landes Brandenburg. Die Experten verwahren das gesamte Material sowie die Grabungsdokumentation.

Ein Vorbericht zur Grabung in Neuschmerzke wird im nächsten Band von „Archäologie in Berlin und Brandenburg“ Anfang 2022 erscheinen, teilt Christof Krauskopf mit.

Von Jürgen Lauterbach