Fast 1900 Verstöße bei Geschwindigkeitskontrollen Rund 1900 Autofahrer in Brandenburg an der Havel werden Post von der Bußgeldstelle erhalten. Sie alle sind am Donnerstag zu schnell auf dem Zentrumsring gefahren. Die Raser-Quote ist atemberaubend.

Die Brandenburger Polizei meldet an diesem Freitag eine rekordverdächtige Zahl an Geschwindigkeitsüberschreitungen, allesamt begangen an diesem Donnerstag auf dem Zentrumsring in Brandenburg an der Havel. Dort stellte die Beamten rund 1900 Kraftfahrer fest, die zu schnell gefahren sind.

Bürgerbeschwerden

„Aufgrund mehrfacher Bürgerbeschwerden wurden von der Polizei am Donnerstag Geschwindigkeitskontrollen auf dem Stadtring durchgeführt“, berichtet Stefanie Wagner-Leppin.

Ein Messgerät stand hinter der Kreuzung zur Wilhelmsdorfer Straße in Richtung Hauptbahnhof. Dort sind 30 Stundenkilometer erlaubt.

Im Zeitraum zwischen etwa 9 und 19 Uhr stellte die Polizei in dieser Fahrtrichtung rund 1700 Geschwindigkeitsverstöße fest. Der eiligste Fahrer war mit 83 Stundenkilometer unterwegs, wo 30 km/h erlaubt sind.

Hohe Raserquote

Die Quote derjenigen, die das Tempolimit nicht beachtet haben, ist insgesamt sehr hoch. Fast jeder Zweite war zu schnell. Denn in der fraglichen Zeit waren dort 3800 Fahrzeuge unterwegs in Richtung Hauptbahnhof.

In der Gegenrichtung nach Hohenstücken gab es ebenfalls Tempoverstöße. Der zweite Blitzer stand von etwa 9.15 bis 12 Uhr zwischen der Wilhelmsdorfer Straße und dem Abzweig Wiesenweg. Dort sind 60 Stundenkilometer erlaubt. 1900 Kraftfahrer wurden registrier.

BMW war mit 100 km/h am schnellsten

Ungefähr 170 haben sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten. Am schnellsten war ein BMW-Fahrer mit 100 Stundenkilometern.

Rausgewunken hat die Polizei am Donnerstag niemanden. Vielmehr hat sie die Messdaten gesammelt und leitet die Verfahren nun an die Bußgeldstelle in Gransee weiter.

Die Aktion am Donnerstag soll keine Eintagsfliege sein. Stefanie Wagner-Leppin: „Die Polizei wird demnächst weitere Geschwindigkeitskontrollen durchführen.“

Von Jürgen Lauterbach