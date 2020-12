Brandenburg/H

19 Jahr, blondes Haar, so stand sie vor der Tür am 8. Dezember 1990. Genau 30 Jahre ist es her, dass Claudia Meyer-Höfer ihr Geschäft „ Kosmetik, Parfümerie Claudia“ in der Steinstraße 64 eröffnete. Für die Medien war sie damals die „jüngste Unternehmerin in der Stadt“.

Die Geschäftseröffnung der gebürtigen Brandenburgerin war begleitet von guten Wünschen und anerkennenden Worten: „Sie hat sogar ein Telefon“, hieß es in der damaligen Berichterstattung.

Anzeige

Ihre Ausbildung hat die Kosmetikerin, die sich auch auf medizinische Fußpflege versteht, noch zu DDR-Zeiten gemacht und während der Wendezeit beendet. „Meine Lehrausbilderin war Christel Nitze, erzählt die Jubilarin, die damals in Halle an der Saale zur Berufsschule ging und dort im Internat lebte.

Planänderung nach der Wende

Praktische Erfahrungen sammelte sie in der Hautklinik, die sich damals in der Fouquéstraße befand. Lang ist’s her. Mit der deutschen Einheit musste Claudia Meyer-Höfer ihre Pläne ändern.

Berufsschullehrerin konnte sie plötzlich nicht mehr werden und die in Götz begonnene Meisterausbildung nicht beenden. Weil es von nun an keine Kosmetikmeisterinnen mehr gab. „Da habe ich mich, unbefangen wie ich war, mit 19 eben selbstständig gemacht und losgelegt“, erzählt die Schönheitsexpertin.

Vater beschafft den Kredit

Die Eltern hatten Vertrauen in ihre Tochter, unterstützten deren Initiative. Vater Detlef Höfer ging mit seiner Tochter zur Bank, damit die junge Geschäftsfrau einen Kredit erhielt.

30 Jahre hat Claudia Meyer-Höfer sich nun am Markt gehalten, durchgehalten, sich auch in weniger glänzenden Jahren motiviert und immer wieder ein bisschen oder ein bisschen mehr neu erfunden. Inzwischen ist sie auch Heilpraktikerin und hat eine NLP-Ausbildung absolviert.

NLP steht für das „Neuro-Linguistische Programmieren“ und ist eine Form des Persönlichkeitstrainings. „Man geht an die eigenen Grenzen“, erklärt Claudia Meyer-Höfer, für die Schönheit keine Sache des äußeren Scheins ist.

Im Hotel Adlon

„Inneres und Äußeres gehören zusammen“, versichert die Brandenburgerin. Nur gepflegt rüberzukommen, das sei ihr zu oberflächlich. Spaß haben der Geschäftsfrau die beiden Kurse „Farb-, Typ- und Persönlichkeitstraining“ gemacht, in denen sie Beschäftigte des Hotels Adlon schulen durfte und die ihr Folgeaufträge eingebracht haben.

Jutta Kassner (links) ist für ihre Chefin Claudia Meyer-Höfer seit Jahren eine ganz wichtige Mitarbeiterin Quelle: Privat

Trotzdem, die meisten Kundinnen wenden sich an die Kosmetikerin, wenn sie in das Kosmetikstudio Claudia am Temnitz gehen. Sie wundern sich dann erst einmal über den etwas breiteren Ansatz. „Ach, das machen sie auch?“, ist eine Frage, die Claudia Meyer-Höfer schon öfter gehört hat.

Mit etwas Stolz erinnert sich die Kosmetikerin und Heilpraktikerin an einen Mann mit offener Wunde am Arm. Dieser Arm sollte ihm abgenommen werden. Doch vor diesem einschneidenden Schritt ließ er sich auf den anderen Ansatz der Brandenburgerin ein.

Ein halbes Jahr habe es gedauert, doch dann sei die Wunde geschlossen und die Operation doch vermeidbar gewesen, berichtet Claudia Meyer-Höfer.

Trend zu Teilbehandlungen

In dreißig Jahren treten etliche Trends und Strömungen zutage, die auf eine selbstständige Kosmetikerin zukommen. Vor vielleicht zehn oder fünfzehn Jahren waren das zum Beispiel Spa- und Ganzkörperanwendungen, die inzwischen nicht mehr ganz so angesagt sind.

Fußreflexzonenmassagen, Rückenmassagen und andere „Teilbehandlungen“ sind heutzutage gefragter. Schönheit und Kosmetik sind für viele Kundinnen eben auch eine Zeitfrage.

30 Jahre Geschäftstätigkeit haben die Mutter einer 17 Jahre alten Tochter in der eigenen Wahrnehmung „selbstbewusster gemacht und tiefgründiger“ gemacht. Claudia Meyer-Höfer: „Dankbar war ich eigentlich schon immer, aber hinzugekommen ist eine gewisse Demut.“

Eigene Grenzen

Dazu gehört, die eigenen Grenzen zu kennen und hinzunehmen, dass nicht jede Kundin zufriedenzustellen ist, obwohl das immer das Ziel sei. „Bei machen schaffe ich es einfach nicht, das musste ich lernen zu akzeptieren“, erzählt die Betreiberin der „Tagesschönheitsfarm“. Sie freut sich dafür um so mehr über Kundinnen, die schon seit 30 Jahren oder mehr zu ihr kommen.

Ein MAZ-Zeitungsausschnitt aus der Anfangszeit. Quelle: Rüdiger Böhme

Die jüngste Unternehmerin in Brandenburg an der Havel ist Claudia Meyer-Höfer mit 49 Jahren natürlich nicht mehr. Das macht ihr so wenig aus wie der 2021 anstehende Sprung ins sechste Lebensjahrzehnt. Claudia Meyer-Höfer: „50 werden, das nervt mich nicht.“

Von Jürgen Lauterbach