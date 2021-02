Brandenburg/Havel: 242 Tablets gestohlen – Verdächtiger in Plaue gefasst

Brandenburg/H

Berliner Polizisten haben am Mittwochvormittag in Brandenburg an der Havel einen jungen Mann festgenommen. Er steht den Angaben zufolge im Verdacht, aus einer Schule in Berlin-Gesundbrunnen insgesamt 242 Tablets gestohlen zu haben.

In enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Berlin durchsuchten die Beamten aus der Hauptstadt vier Wohnungen, darunter eine in Berlin und drei in Brandenburg an der Havel.

Anzeige

Drei Brandenburger Wohnungen durchsucht

Kurz bevor die Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt wurden, nahmen die Polizisten den 26 Jahre alten Verdächtigen am Mittwoch gegen 10 Uhr in der Carl-Ferdinand-Wiesike-Straße fest, also im Ortsteil Plaue.

Der Mann aus Berlin wurde nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung in seine Heimatstadt gebracht. Im Amtsgericht Tiergarten wurde ihm der Haftbefehl verkündet.

100.000 Euro Schaden

Nach Erkenntnissen der Berliner Ermittler haben er und seine Komplizen bereits am 28. Januar 2021 mehrere Zugangstüren der Sekundarschule in der Grüntaler Straße in Berlin gewaltsam geöffnet.

Aus einem Raum schnappten sie sich die genannten 242 Tablets und richteten damit einen Schaden in Höhe von knapp 100.000 Euro an. Anschließend flüchteten die mutmaßlichen Diebe.

Brandenburgs Polizei nicht beteiligt

Wo sich die Tablets befinden, ist weiterhin unklar. Die Durchsuchungen in den vier Wohnungen führten die Polizei nicht zur Beute. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Brandenburger Polizei war an der Festnahme und den Wohnungsdurchsuchungen nicht beteiligt. In der hiesigen Polizeidirektion war der Vorgang am Donnerstagabend unbekannt.

Von Jürgen Lauterbach