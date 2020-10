Brandenburg/Havel: 28 Prozent der Jobs gelten als wissensintensiv

Brandenburg/H

Mehr als jeder vierte sozialversicherungspflichtige Beschäftigte in Brandenburg an der Havel arbeitet in einer Branche, in der viel Wissen erforderlich ist. Mit einem Anteil von 27,9 Prozent „wissensintensiver“ Beschäftigung belegt die Stadt hinter Potsdam den zweiten Platz innerhalb des Bundeslandes Brandenburg.

Die Erhebungen und regionalen Vergleiche der IHK Potsdam zur Beschäftigung in den nicht wirklich trennscharfen Kategorien wissensintensive Industrie und Dienstleistung beziehen sich auf das Jahr 2019.

Mit wissensintensiver Industrie sind Wirtschaftszweige wie Maschinenbau, chemische und pharmazeutische Industrie. Beschäftigte bei ZF und Heidelberger Druck fallen also mit Sicherheit in diese Kategorie. 9,3 Prozent der Beschäftigten und damit mehr als 2700 Mitarbeiter, weist die IHK in Brandenburg an der Havel als wissensintensive Industrie aus, mehr als überall sonst im Bundesland.

Finanz- und Gesundheitswesen

Wissensintensive Dienstleistungen sind die Finanzwirtschaft, das Versicherungswesen und das Gesundheitswesen, sodass die Mitarbeiter sämtlicher Kliniken und Pflegedienste der Stadt darunter fallen.

Der Wert von 18,6 Prozent liegt an dieser Stelle deutlich hinter Potsdam (27,4 Prozent), aber doch ein Stück oberhalb des Wertes für das Bundesland Brandenburg.

Erhebliche Zuwächse wie in Potsdam sowie den Landkreisen Havelland und Teltow-Fläming hat Brandenburg an der Havel in den wissensintensiven Industrien allerdings seit 2011 nicht zu verzeichnen. Allerdings zeigt der Pfeil auch in der Havelstadt nach oben.

5500 Menschen in wissensintensiven Dienstleistungen

Das gilt noch mehr für die wissensintensiven Dienstleistungen. In diesem Segment sind in Brandenburg an der Havel rund 5500 Menschen beschäftigt, also etwa knapp 19 Prozent derjenigen, die einer sozialversicherungspflichtigen Arbeit nachgehen.

Im Jahr 2011 waren gut 4800 Menschen in dem Dienstleistungssegment angestellt, also etwa 13 Prozent weniger als acht Jahre später.

Von Jürgen Lauterbach