Brandenburg/H

Ein Zeuge meldete am Freitagnachmittag um 13.35 Uhr der Polizei einen Unfall auf der B 1 zwischen Brandenburg an der Havel und Plaue. Dort war die Fahrerein eines Toyota mit Brandenburger Kennzeichen in Schlangenlinien unterwegs und kollidierte schließlich mit einer Verkehrsinsel.

Die vernebelt wirkende Frau wollte dann vom Unfallort flüchten. Der Zeuge konnte das verhindern und 60-Jähige bis zum Eintreffen der Polizei aufhalten. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Beim anschließenden Atemalkoholtest pustete die Frau einen Wert von 2,28 Promille.

Außerdem gab die Frau zu, sich unter dem Einfluss diverser Medikamente, darunter auch Antidepressiva, ans Steuer gesetzt zu haben. Nach erfolgter Blutentnahme und Untersagung der Weiterfahrt wurde die Beschuldigte aus der polizeilichen Maßnahme entlassen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Von MAZonline