Brandenburg/Havel: 612.000 Euro für Laptops und Tablets in den Schulen der Stadt

Brandenburg/H

Die Stadt Brandenburg an der Havel kann den nächsten Schritt zur besseren digitalen Ausstattung der Schulen machen. Das Land hat jetzt eigene Mittel in Höhe von 23 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um die Schulträger bei der Beschaffung von Laptops und Tablets für die Schüler zu unterstützen. Alle 916 Schulen im Land Brandenburg erhalten zusätzliches Geld zur Beschaffung weiterer digitaler Endgeräte.

„Die Stadt Brandenburg erhält für die Schulen unter eigener Trägerschaft eine Gesamtsumme von 612.000 Euro“, teilte die Landtagsabgeordnete Britta Kornmesser (SPD) mit. Die jeweilige Fördersumme richtet sich nach der Größe der Schule. Die Schulträger erhalten einen Festbetrag von 12.000 Euro für jede Schule, der sich je 200 Schülerinnen und Schüler um den gleichen Betrag erhöht. Der Fördersatz beträgt bis zu 90 Prozent der förderfähigen Ausgaben, der Eigenanteil mindestens zehn Prozent.

Heruntergerechnet auf einzelne Schulen in der Stadt gehen zum Beispiel auf 24.000 Euro an die berufsorientierte Schule Kirchmöser, 48.000 Euro an das von Saldern-Gymnasium und jeweils 60.000 Euro an die beiden Oberstufenzentren „Gebrüder Reichstein“ und „Alfred Flakowski“.

Auch die Grundschulen der Stadt profitieren von dem bereitgestellten Geld. Die Wilhelm-Busch-Schule kann aufgrund der hohen Schülerzahl von 460 Kindern mit 36.000 Euro aus dem Topf der Landesmittel rechnen, die übrigen Grundschulen in Trägerschaft der Stadt bekommen jeweils 24.000 Euro für neue Geräte. Um das Geld abzurufen, muss der Schulträger die Mittel bis zum 26. Februar 2021 gegenüber dem Bildungsministerium beantragen. Den Zuwendungsbescheid kommt spätestens am 17. März 2021.

Auch private Schulträger profitieren

„Ich freue mich über die zusätzlichen Möglichkeiten, die sich durch diese Geräte ergeben. Wir machen Schulklassen unabhängig vom Computerkabinett. Wir ermöglichen digitale Exkursionen. Aber vor allem ermöglichen wir jetzt den Schulen die Durchführung von digitalem Unterricht von zu Hause aus“, so Britta Kornmesser.

Private Schulträger erhalten das Geld separat, so zum Beispiel die Evangelische Grundschule und das Domgymnasium, die sich in der Trägerschaft der Schulstiftung der evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz befinden und jeweils 24.000 Euro erhalten.

Digitaler Anfang

Um die Digitalisierung in den Schulen voranzutreiben, hat der Bund 2019 das Programm Digitalpakt Schule ins Leben gerufen. Von den umfangreichen Finanzmitteln, die im Rahmen des Digitalpakts und der im vergangenen Jahr beschlossenen Zusatzvereinbarungen ausgereicht wurden, konnten in Brandenburg viele Schulen profitieren. Die Stadt Brandenburg an der Havel bestellte für die Schulen in eigener Trägerschaft hieraus bereits 905 Laptops und 60 Tabletcomputer.

Von MAZ