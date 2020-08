Brandenburg/H

Die Brandenburger Kriminalpolizei und die Staatswaltschaft Potsdam ermitteln gegen einen 63 Jahre alten Mann aus Brandenburg an der Havel, der eine 19 Jahre alte Frau sexuell missbraucht haben soll.

Er soll die junge Frau am Montag dieser Woche in der Bahnhofsvorstadt angesprochen und in seine Laube gelockt haben. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Verdächtiger ist einschlägig bekannt

Die junge Frau lebt demnach wegen „gesundheitlicher Einschränkungen“ in einer betreuten Einrichtung. Der 63 Jahre alte Tatverdächtige ist den Beamten bereits wegen ähnlicher Delikte bekannt.

Die „19-jährige Brandenburgerin meldete sich am Montagnachmittag bei ihrer Betreuerin und teilte ihr mit, dass ein unbekannter Mann sie auf der Straße angesprochen habe und mit Versprechungen dazu gebracht hätte, mit ihm mitzugehen“, berichtet Polizeisprecher Heiko Schmidt von der Direktion West in Brandenburg an der Havel.

Tatort ist vermutlich eine Gartenlaube

In einer Gartenlaube in der Bahnhofsvorstadt habe der Mann dann sexuelle Handlungen an ihr und an sich selbst vorgenommen, habe die Geschädigte den Ermittlern berichtet, so Schmidt weiter.

Lesen Sie auch: Maske verweigert und Gast angehustet: Streit in Imbiss in Brandenburg/Havel

Die Polizei habe dann den mutmaßlichen Tatort ausfindig gemacht und dort Spuren gesichert. „Die 19-Jährige wurde ärztlich untersucht", erklärt Schmidt. „Äußerliche Verletzungen wurden bei ihr nicht festgestellt."

Abgleich mit ähnlich Fällen

Die Ermittler der Kripo und die Revierpolizei hätten dann den 63 Jahre alten Tatverdächtigen ausfindig gemacht. „Bisher machte er zu den Tatvorwürfen keine Aussagen“, so der Polizeisprecher. Jetzt ermittle die Brandenburger Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Potsdam weiter in dem Fall. „Wozu auch Abgleiche mit ähnlichen Fällen gehören“, erklärt Heiko Schmidt.

