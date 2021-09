Brandenburg/H

Der achte Regionalmarkt Brandenburg läuft wieder im Archäologischen Landesmuseum in Brandenburg an der Havel. 70 zum Teil bekannte, aber auch viele neue Händler stellen im Paulikloster wieder feine und besondere Spezialitäten aus der Region vor.

Verantwortlich für die Organisation des Regionalmarktes ist Mareike Heimberg. „Es war sehr arbeitsintensiv, aber am Ende hat alles gut geklappt“, erzählt sie. Gerade Corona habe ihre Arbeit erheblich erschwert. „Es war ein sehr besonderes Jahr.“ Trotzdem sind Organisatoren, Händler und Gäste froh, dass der Markt diesen Jahr stattfinden kann. Im vergangenen Jahr wurde er abgesagt. Inzwischen sind alle für das Thema „sensibilisiert“ und aufgeregt ihre Produkte zu präsentieren.

Zur Galerie Rund 70 Erzeuger, Händler, Manufakturen, Designer und landwirtschaftliche Kleinbetriebe aus der näheren und ferneren Umgebung waren vertreten und boten ihre Produkte an. Die Gäste waren begeistert.

Viele neue Händler sind am Wochenende anzutreffen. Von den Stammhändlern kamen nur einige. Auch musste die Anzahl der Teilnehmer aufgrund der Abstandsregeln eingeschränkt werden. Sowohl das Kirchenschiff, als auch der Außenbereich des Pauliklosters werden genutzt. Bereits Samstag früh, kurz nach der Eröffnung sind viele Gäste vor Ort. Überrannt ist es aber nicht, sagt Mareike Heimberg.

Neulinge und altbekannte Schafe

Auch das Ehepaar Behling vom Skuddenhof Weseram ist wieder dabei. Neben ihrem Produkten haben sie auch sechs ihrer Skudden mitgebracht. Begonnen mit dem Verkauf der Produkte haben sie durch Zufall. Eigentlich wollten die Züchter ihre Wolle loswerden und stießen dabei auf eine Manufaktur, an welche sie diese verkaufen konnten. Im Gegenzug bekommen sie einige der hergestellten Produkte und verkaufen diese.

Auf ihrem Hof in Weseram können Gäste auch Ferienwohnungen mieten und die Produkte erwerben. Während Corona sind viele Stammgäste einfach auf den Hof gekommen, da keine Märkte stattfinden konnten. Führungen zum Thema „Spinnräder“ werden auf dem Hof auch angeboten. Das Ehepaar ist bereits zum achten Mal auf dem Regionalmarkt. Wobei beim ersten Mal nur ihre Schafe anwesend waren. Sie freuen sich, dass endlich wieder Märkte dieser Art stattfinden können.

Christoph Behling mit sechs seiner Skudden beim Regionalmarkt. Quelle: Julia Kazmierczak

Felicitas Höhn ist das erste Mal mit einem Stand auf dem Regionalmarkt vertreten. Sie leitet eine Agentur für Designvermittlung. Die Produkte die sie verkauft stammen nicht von ihr selbst, sondern von verschiedenen Designern aus dem Land Brandenburg. Durch ihre Agentur bietet sie den Designern eine Plattform. Viele besitzen zudem nur Onlineshops und der Regionalmarkt ist eine andere Art ihre Produkte vorzustellen und zu verkaufen. Tatsächlich ist es für Felicitas Höhn eine absolute Premiere, selbst als Händlerin einen Stand zu betreiben. Die Gäste des Regionalmarktes zeigen sich begeistert und die Idee kommt gut an. Neben ihrer Agentur, hat Höhn auch einen Podcast namens „Designliebling“.

Felicitas Höhn verkauft die Produkte anderer Designer. Quelle: Julia Kazmierczak

Süße Köstlichkeiten

Monika Knappe verkauft handgemachte Köstlichkeiten aus ihrer Geltower Backstube namens „Backmone“. Ihre Spezialität sind Kekse, genauer gesagt Cantuccinis in den verschiedensten Geschmacksrichtungen. Dieses Jahr ist sie zum dritten Mal dabei. „Ich war damals ein bisschen skeptisch, dachte aber ich kann es ja mal probieren. Ich wurde eines besseren belehrt, es ist wirklich toll hier“ schwärmt sie. Die Leute sind interessiert und kaufen viel. Anderen Händlern kann sie es wirklich nur empfehlen.

Ein Stand mit Maskottchen: Monika Knappe verkauft handgemachte, süße Köstlichkeiten. Quelle: Julia Kazmierczak

Geöffnet ist der Regionalmarkt im Paulikloster in Brandenburg an der Havel am Samstag noch bis 18 Uhr. Am Sonntag erwarten die zahlreichen Händler noch einmal von 9 bis 17 Uhr auf interessierte Gäste.

Von Julia Kazmierczak