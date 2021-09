Brandenburg/H

Polizeibeamte sind auch an ihren freien Tagen aufmerksam. Das musste am frühen Samstagvormittag einen Brandenburger Seniorin feststellen. Eine Polizistin war in der Bergstraße unterwegs und bemerkte dort die 83-Jährige, die am Steuer ihres Autos Alkohol konsumierte und in Schlangenlinien unterwegs war.

Die Polizeibeamtin informierte ihre Kollegen, die die Seniorin zum Atemalkoholtest baten. Die alte Dame pustete sich auf 0,77 Promille. Da dieser Test vor Gericht nicht verwertbar ist, musste die Frau die Beamten für eine Blutentnahme auf die Brandenburger Polizeidienststelle zum Bereitschaftsarzt begleiten. Die 83-Jährige wurde anschließend nach Hause entlassen – allerdings zu Fuß, denn ihr Auto musste sie stehenlassen.

Von MAZ