Brandenburg/H

Zwei weitere Schulklassen und Kitas sind betroffen. Die Corona-Pandemie hinterlässt immer tiefere Spuren in Brandenburg an der Havel.

Das Gesundheitsamt informiert an diesem Donnerstag darüber, dass weitere Nachweise von Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen sind.

Die betroffenen Einrichtungen

Sie betreffen die 10. Klasse der Nicolai-Oberschule in der Vereinsstraße, also das dortige Kurssystem ohne festen Klassenverband. Ebenfalls betroffen sind die Klasse 3b der Fontane-Grundschule am Wredowplatz, den Hort der Kita Pusteblume in der Beethovenstraße auf dem Görden und den Hort der Kita Bauhofstraße, wie Verwaltungssprecher Jan Penkawa mitteilt.

Derzeit läuft zu allen Fällen die Kontaktnachverfolgung durch das Gesundheitsamt. Das Amt nimmt in der Folge kontakt auf zu allen womöglich betroffenen Menschen. Das können Lehrer, Erzieher und Eltern sein, je nach den Erkenntnissen des Gesundheitsamtes.

Kein aktuelles Problem in der Saldria

Am Vortag hatte die Stadtverwaltung über Neuinfektionen in der Klasse 9 der Nicolaischule und in der Krippe der Kita Plauer Spatzen berichtet.

Keinen Anlass zur Sorge gibt aktuell das von-Saldern-Gymnasium, wie Penkawa versichert. Er bestätigt allerdings, dass sich zehn Schüler des Gymnasiums in der Ferienzeit mit dem Coronavirus infiziert hatten. Doch keiner dieser Brandenburger Gymnasiasten sei nach den Ferien in die Schule gegangen.

Infektionsherd war eine Feier

Vielmehr seien alle zehn von-Saldern-Schüler zu Hause in Quarantäne geblieben, so wie es das Gesundheitsamt angeordnet hatte. Das gilt laut Penkawa auch für weitere Familienmitglieder dieser Schüler.

Infektionsherd war in diesen Fällen eine Feier am 17. Oktober im Turnerheim auf der Scholle. Die betroffenen Schüler des Brandenburger Gymnasiums sind nach den Erkenntnissen des Rathauses inzwischen wieder genesen.

Von Jürgen Lauterbach