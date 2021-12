Brandenburg/H

Zehn Jahre lang ist es gut gegangen. Doch am 25. Mai 2021 macht sich Daniel H. (43) aus Brandenburg an der Havel alles, was er sich aufgebaut hat, zunichte. Er wird rückfällig. Beim Alkohol und beim Zündeln.

Ausgerechnet dort entfacht der Gerüstbauer einen Brand, wo er ein ganzes Jahrzehnt lang Anerkennung erfahren hat. An seinem Arbeitsplatz, bei seinem ihm wohlgesonnenen Chef. Deshalb steht er als Angeklagter wieder vor Gericht.

Im Amtsgericht Brandenburg an der Havel muss sich der in Schwedt geborene und aufgewachsene Mann wegen schwerer Brandstiftung im Zustand verminderter Schuldfähigkeit verantworten.

Bis zum Februar 2021 scheint es, als habe der frühere Förderschüler sich längst gefangen, als lägen die vielen Jahre im Gefängnis und im Maßregelvollzug in ferner Vergangenheit. Als habe er seinen Hass auf die Feuerwehr, die ihn nach seiner ersten Verurteilung wegen Brandstiftung ausgeschlossen hat, überwunden.

Warum er im vergangenen Winter, mehr als zehn Jahren nach seiner letzten Haftentlassung, wieder zum Alkohol gegriffen hat, so wie früher, das weiß der große kräftige Mann mit dem zurückhaltenden Auftreten nicht zu sagen.

Daniel H. hatte zwar eine Trennung zu bewältigen. Aber es ist längst nicht alles schlecht. Der Familienvater hat weiter Kontakt zu seinen sechs und zehn Jahre alten Söhnen.

Arbeitsplatz in Brandenburg an der Havel

Er geht einer geregelten Arbeit nach und verdient gutes Geld in seinem Gerüstbaubetrieb auf dem Görden, in dem er schon seit zehn Jahren als Facharbeiter beschäftigt ist. Das Verhältnis zu seinem Chef bezeichnet er als problemlos und gut. Außerdem ist der alkoholkranke Mann schon so lange trocken.

Der innere Schweinehund habe dann wohl über ihn gesiegt, versucht Daniel H. vor Gericht, den Ausgangspunkt seiner neuerlichen Straftat zu erklären. Mit Bierchen zum Fußballgucken habe es wider angefangen. Am Ende landet der Brandenburger wieder beim Schnaps.

Am 25. Mai dieses Jahres ist der verkrachte Ex-Feuerwehrmann noch krankgeschrieben. Er will an diesem Dienstagabend einen Urlaubsschein beim Arbeitgeber abgeben, weil er Anfang Juni noch zwei Tage frei haben möchte. Doch er hat getrunken. Reichlich. 2,4 Promille werden knapp zwei Stunden nach der Tat gemessen.

Im Betrieb ist so spät niemand mehr. Daniel H. legt seinen Urlaubsantrag auf der Treppe ab, um sich nicht dem Büro zu nähern und womöglich einen Alarm auszulösen. Dann geht er in die Umkleidekabine und zündet einen Drehstuhl und einen Wäscheständer an.

Warum, das weiß er nicht mehr. An genau diese Aktion, die er vor Gericht gar nicht bestreitet, könne er sich nicht mehr erinnern. Filmriss, Blackout oder so etwas.

Taxifahrer soll Feuerwehr rufen

Daniel H. verlässt das Betriebsgelände, trifft auf einen Taxifahrer, redet auf ihn ein, dass er die Feuerwehr rufen soll, weil es in dem Betrieb da drüben brenne. Als der Taxifahrer Zweifel äußert, hält er ihm seine vom Ruß angeschwärzten Hände hin. „Guck dir die Hände an, ist das nichts?“, fragt er.

Daniel H. wartet, bis die Feuerwehr kommt, gilt schnell als Verdächtiger. Die Feuerwehrleute löschen den Brand zwar. Doch der Schaden ist hoch. Die unteren Räume haben gebrannt. Die Angaben im Gerichtssaal schwanken zwischen 30.000 und 74.000 Euro Sachschaden.

Wie der Chef die Sache beurteilt

„Er war zehn Jahre bei uns beschäftigt“, berichtet der Unternehmenschef als Zeuge vor Gericht. Der Handwerksmeister wusste, dass sein Mitarbeiter einige Jahre im Gefängnis verbracht hat. Trotzdem stellte er ihn ein und war bis zu der Brandstiftung zufrieden.

Das Alkoholproblem fiel nicht auf, die Arbeitskollegen passten außerdem auf. Daniel H. trank immer nur alkoholfreie Biere. Er war pünktlich, bereitete keine Probleme, hatte ein gutes Verhältnis zu den Kollegen. Allerdings war Daniel H. in letzter Zeit vor der Brandstiftung „nicht ganz bei der Sache“ und „etwas aggressiver“, ohne dass es allerdings Streit gegeben hätte.

Den Entschuldigungsbrief nach der Brandstiftung hat der Chef zwar kurz gelesen, aber nicht beantwortet. „Er hat uns persönlichen Schaden zugefügt, auch emotional“, sagt der Arbeitgeber und stellt einfach mal fest: „Es ist abgefackelt worden, was man aufgebaut hat, auch wenn es ihm leidtut, was er mir angetan hat. Das schmerzt immer noch.“

Erste Brandstiftung mit 16 Jahren

Mit 16 Jahren hat Daniel H. seine ersten Brände gelegt. In Kellerräumen, um zu sehen, wie die Feuerwehreinsätze laufen. Er schließt sich selbst der Jugendfeuerwehr an. 1998 wird er gestellt, bekommt zwei Jahre auf Bewährung. Die Feuerwehr schmeißt ihn raus. Immerhin: Die Berufsausbildung zum Gerüstbauer schließt er ab.

Der junge Mann trinkt immer mehr, isoliert sich und wird isoliert, entwickelt „Neid- und Rachegelüste gegenüber der Feuerwehr“, wie der Gerichtsgutachter es beschreibt. Er trinkt weiter und begeht neue Brandstiftungen, sitzt knapp zwei Jahre Gefängnis ab und legt zwischen 2001 und 2002 eine ganze Serie von Brandstiftungen hin.

Zehn Jahre verbringt er anschließend in der Gerichtspsychiatrie. In den folgenden zehn Jahren bringen ihn die feste Arbeit und die Vaterrolle auf einen vorübergehend guten Weg. Bis er wieder zur Flasche greift.

Brandstiftung unter Alkohol

Alkohol „Wenn er anfängt zu trinken, ist das Risiko hoch, dass er auch wieder Brände legt“, sagt der Psychiater im Gerichtssaal, der eine verminderte Schuldfähigkeit zur Tatzeit nicht ausschließt. Ein klassischer Pyromane sei Daniel H. nicht, denn ohne Alkohol würde er kein Feuer legen – anders als ein Pyromane, der sich immer mit diesem Thema beschäftigt.

Verteidiger Mario Schink hält eine Bewährungsstrafe für angemessen, auch deshalb, weil sein Mandant nach der Tat alles daran gesetzt habe, dass die Feuerwehr kommt. Wegen der langen Vorgeschichte und den vielen Vorstrafen schließen Staatsanwalt und Schöffengericht Bewährung aus.

Daniel H. wird verurteilt zu drei Jahren Gefängnis. Er wird zudem eingewiesen in eine Entziehungsanstalt.

Von Jürgen Lauterbach