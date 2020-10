Brandenburg an der Havel ist zwar keineswegs Spitze bei den Gewerbesteuereinnahmen im Land. Doch die IHK Potsdam bescheinigt der Stadt für die Zeit von 2011 bis 2018 immerhin eine Verdoppelung.

Brandenburg an der Havel

Brandenburg an der Havel - Brandenburg/Havel: Als die Stadt ihre Steuereinnahmen verdoppelte

Brandenburg an der Havel - Brandenburg/Havel: Als die Stadt ihre Steuereinnahmen verdoppelte