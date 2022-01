Brandenburg/H

Wie das Kind zu seinem Namen kommt, ist in aller Regel eine einfache Sache. Die Eltern entscheiden. Aber wie lässt sich ein unangenehmer Name hinterher ablegen? Eine Namensänderung ist kein Kinderspiel.

Der Wunsch, Herbert zu heißen, weil das der Name des Lieblingssängers Grönemeyer ist, dürfte als Begründung kaum reichen. Tatsächlich war das Standesamt in der Vergangenheit schon mit dem Wunsch konfrontiert, das jemand sich mal einen schöneren Namen gönnen wollte. Pustekuchen.

Ein Familienname darf nur geändert werden, wenn ein wichtiger Grund die Namensänderung rechtfertigt, erklärt Elisabeth Warnke, die das Rechtsamt der Stadt und das Büro der Stadtverordnetenversammlung leitet. Die Juristin verweist auf das Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen, auch Namensänderungsgesetz genannt, das selbstverständlich auch in Brandenburg an der Havel gilt.

Vernünftiger Grund reicht nicht

Somit stehen Vor- oder Familienname nicht zur freien Verfügung eines Menschen. Eine Änderung ist nur in begründeten Ausnahmefällen möglich. Verlangt wird ein besonderes Interesse. „Ein lediglich vernünftiger Grund, eine Namensänderung durchzuführen, reicht hierfür nicht aus“, erläutert Elisabeth Warnke.

Besonders der Familienname ist nicht frei verfügbar, denn er ist „ein wichtiges Identifizierungsmerkmal“. Ob ein Herr Hitler oder eine Frau Honecker sich von ihren Namen trennen dürften, wenn sie sich an das Brandenburger Standesamt wenden, bleibt offen.

Erfahrungen in Brandenburg an der Havel

„Anträge auf Änderung von Namen wie Hitler, Goebbels, Göring, Himmler und anderen Nazi-Größen oder SED-Größen wie Honecker, Ulbricht und Mielke sind hier bisher nicht gestellt worden“, berichtet die Rechtsamtschefin.

Elisabeth Warnke berichtet aber von einem Antrag, der damit begründet worden sei, dass der Vater ein bekannter Mörder wäre. Was sie nicht verrät: Wie dieser Antrag beschieden wurde.

Der Name des Mörders

Auf den ersten Blick wird der Antrag jedenfalls nicht erfolgreich gewesen sein. Denn in der einschlägigen Verwaltungsvorschrift heißt es. „Hat der Angehörige nur den Wunsch, sich von dem Täter loszusagen oder zu distanzieren, rechtfertigt dies eine Namensänderung im Allgemeinen nicht.“

Keine schlechten Karten hat ein Antragsteller zumindest dann, wenn der Familienname selten oder auffällig ist und praktisch jedermann bei dem Namen gleich an den Mörder denkt. Mit anderen Worten: Beim Namen Schmökel würde eine Namensänderung vermutlich genehmigt.

Etwa 50 Anträge pro Jahr in Brandenburg an der Havel

Im Jahr werden in Brandenburg an der Havel durchschnittlich ungefähr 50 Namensänderungen bearbeitet. In den meisten Fällen geht es nicht um Vor-, sondern um Nachnamen.

Als plötzlich ein neuer Vorname galt Das Rechtsamt in Brandenburg an der Havel schildert den Fall einer Vornamensänderung bei einer Person in anonymisierter Form. Zur besseren Lesbarkeit macht die MAZ aus dieser Person eine Frau mit dem fiktiven Namen Anna. Anna hieß zeit ihres Lebens nur Anna. Dieser Vorname stand auf allen Zeugnissen und auch in ihrem Personalausweis. Als sie im betagten Alter eine Geburtsurkunde brauchte, stellte das zuständige Standesamt fest, dass sie mit dem Vornamen Berta beurkundet worden war. Aus welchem Grund die Frau von ihren Eltern, in der Schule, im Privat- und Berufsleben stets als Anna angesprochen wurde und dieser auf allen Dokumenten ausgewiesen war, ließ ich so wenig aufklären wie die Frage, ob das Geburtsstandesamt eventuell einen Fehler gemacht hatte. Anna durfte ihren Vornamen behalten und musste in ihrem fortgeschrittenen Alter nicht mehr den Namen Berta annehmen. Der eigentliche Vorname Berta wurde auf Anna geändert. Fachbereichsleiterin Warnke nennt den Grund: „Da die Person jahrzehntelang mit diesem Vornamen im privaten Verkehr und insbesondere auch im Rechtsverkehr aufgetreten war, ohne dass die falsche Vornamensführung behördlicherseits aufgefallen war“.

Wegen des Ausnahmecharakters von Namensänderungen sei nicht jedem Antrag Erfolg beschieden, heißt es. Eine Ausnahme liegt vor, wenn der eigene Name für einen Menschen „mit individuellen Unzuträglichkeiten“ verbunden ist.

Gründe in Brandenburg an der Havel

Der Namensträger muss ein schutzwürdiges Interesse geltend machen können, das wesentlich ist und wichtiger ist als das Interesse seiner Umgebung und der Allgemeinheit, dass er seinen Namen beibehält.

Das Brandenburger Rechtsamt ist in vergangenen Jahren mit vielfältigen Gründen für eine Namensänderung befasst gewesen. Zum Beispiel, wenn Frauen, die psychische oder körperliche Gewalt von ihrem Ehepartner erfahren haben, dessen Namen nicht weiter tragen möchten.

Andere Antragsteller haben einen ausländisch klingenden Namen und beklagen Diskriminierungen infolge des Namens. Andere wollen „einfach mal einen neuen Namen tragen“ und dürften damit keinen Erfolg haben.

Ersatz für Müller, Meier, Schulze

In der einschlägigen Verwaltungsvorschrift heißt es: „Eine Namensänderung kommt nicht in Betracht, wenn sie nur damit begründet wird, dass der bestehende Name dem Namensträger nicht gefällt oder dass ein anderer Name klangvoller ist oder eine stärkere Wirkung auf Dritte ausübt.“

Gute Chancen bestehen, wenn mit dem Familiennamen verbundene Behinderungen durch eine Änderung beseitigt werden. Etwa wenn der Name im engeren Lebensbereich des betreffenden Menschen so oft vorkommt, dass er häufig verwechselt wird.

Bei Namen wie Meyer, Müller, Schmidt und Schulz müssen die Antragsteller die konkrete Verwechslungsgefahr nicht glaubhaft machen.

Frivole Wortspiele

Namen wie Grapscher, Lüstling oder Schnuckidu muss offenbar niemand beibehalten. Denn in der erwähnten Vorschrift ist geregelt, „dass Familiennamen, die anstößig oder lächerlich klingen oder Anlass zu frivolen oder unangemessenen Wortspielen geben können“, regelmäßig eine Namensänderung rechtfertigen.

Was anstößig oder lächerlich ist, muss nach dem „sachlichen Maßstab allgemeiner Erfahrungen“ geprüft werden, heißt es in bestem Verwaltungsdeutsch.

Schwierige Nachnamen

Auch schwierig zu schreibende oder auszusprechende Nachnamen lassen sich auf dem Verwaltungsweg ändern, ebenso wie sehr lange oder umständliche Familiennamen wie „Grüner genannt Waldmüller“.

Steht ein Mörder vor der Entlassung aus dem Gefängnis, kann er seinen Namen in vielen Fällen ebenfalls ändern, um seine Resozialisierung zu erleichtern.

Brandenburg an der Havel: Gebühren bis zu 1050 Euro

Eine Namensänderung kann einen erheblichen Verwaltungsaufwand notwendig machen. Es kommt zum Beispiel vor, dass die Mitarbeiterin des Brandenburger Rechtsamtes ausländische Stellen oder deutsche Botschaften im Ausland kontaktieren muss. Oder dass medizinische Gutachten einzuholen sind.

Insofern überrascht es nicht, dass eine Namensänderung teuer werden kann. Bei geänderten Familiennamen schwanken die Gebühren in Brandenburg an der Havel je nach Aufwand zwischen 2,50 Euro und 1050 Euro, bei Vornamen zwischen 2,50 und 275 Euro.

Von Jürgen Lauterbach