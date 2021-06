Brandenburg/H

Die Brandenburger Stadtverordneten richten einen Appell an die verantwortlichen Politiker im Bund und im Land Brandenburg. Darin geht es um eine ausreichende Krankenhausfinanzierung, welche Bund und Land sicherstellen sollen.

Der Beschluss in der vergangenen Stadtverordnetenversammlung fiel einstimmig aus. Die Initiative kam von den Fraktionen CDU, Freie Wähler und SPD.

Der SVV-Vorsitzende und der Oberbürgermeister sollen den Appell an die zuständigen Stellen der Bundes- und Landesregierung zu übergeben. Die Wahlkreisabgeordneten und kommunalen Spitzenverbände sollen ihn unterstützen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Antragsteller weisen vor dem Hintergrund der Pandemie darauf hin, dass die Finanzbudgets stark beansprucht seien bei Schwerpunktkrankenhäusern wie dem Städtischen Klinikum in der Hochstraße.

Aus eigener Erfahrung mit dem Städtischen Klinikum wissen die Kommunalpolitiker, dass die Krankenhäuser für Forderungen eine höhere Liquidität vorhalten oder zusätzliche Kredite in Anspruch nehmen müssen.

„Auch die Skepsis einige Banken bei der Finanzierung der laufenden Betriebsmittelkredite oder der Investitionskredite gegenüber kommunalen Unternehmen in einem der wichtigsten gesellschaftlichen Bereiche zeugen von einer nicht ausreichenden Ausstattung auf der Einnahmenseite“, heißt es.

Mehr als 8 Millionen Euro

Bekanntlich hat die Stadt Brandenburg an der Havel über ihre Gesellschaft TWB mehr als acht Millionen Euro locker machen müssen, damit das Städtische Klinikum liquide bleiben kann. Die entsprechende Kapitaleinlage in das Eigenkapital der Städtische Klinikum Brandenburg GmbH haben die Stadtverordneten in nicht öffentlicher Sitzung bewilligt.

Die Stadtverordneten sehen aber eigentlich Politiker auf Bundes- und Landesebene in der Pflicht, sich den angesprochenen Finanzproblemen anzunehmen und sie zu lösen. Daher der Appell an die zuständigen Fachressorts des Bundes und des Landes.

Dort definieren die Stadtverordneten zugleich die Ziele, die Brandenburg an der Havel erfüllt sehen möchte in der wohnortnahen stationären Krankenhausversorgung: nämlich eine qualitätsgesicherte Krankenhausmedizin, eine angemessenen Personalausstattung in der Stadt und der Region Westbrandenburg sowie eine Vergütung nach Tarifvertrag in den Krankenhäusern in öffentlicher Trägerschaft.

Von Jürgen Lauterbach