Brandenburg/Havel: Asklepios erhebt schwere Vorwürfe gegen Verdi

Während die Gewerkschaft Verdi sich auf einen unbefristeten Streik in ihren drei neurologisch-psychiatrischen Kliniken im Land Brandenburg vorbereitet, macht der Asklepios-Konzern der Arbeitnehmervertretung erhebliche Vorwürfe.

Mathias Eberenz ist für die Kommunikation im Unternehmen verantwortlich und beantwortet Fragen der MAZ vor dem Hintergrund der am Dienstag beginnenden Urabstimmung bei Asklepios auf dem Görden und an den Standorten Lübben und Teupitz.

Pressesprecher von Asklepios, Mathias Eberenz. Quelle: Asklepios

Wie viele Stationen wurden für die Zeit geschlossen, in wie vielen wurde die Auslastung zurückgefahren?

Mathias Eberenz: Insgesamt musste in den drei Kliniken die Belegung um etwa 30 Prozent zurückgefahren werden.

Wie ist aus Sicht des Unternehmens der Stand nach dem jüngsten viertägigen Warnstreik?

Wir halten nach wie vor unser zuletzt unterbreitetes Angebot für angemessen, da es sich auf dem identischen Niveau anderer von Verdi in diesem Jahr im Land Brandenburg abgeschlossener Tarifverträge für Krankenhäuser befindet, zum Beispiel für das Rhön-Klinikum Frankfurt/Oder.

Arbeitet die Geschäftsführung dennoch an einem veränderten Angebot an den Tarifpartner?

Die von Verdi geforderte Rückkehr zum TVöD sind wir nicht bereit zu akzeptieren, da die Fachkrankenhäuser in Brandenburg, Teupitz und Lübben nicht in öffentlicher Trägerschaft stehen. Der TVöD ist jedoch ein Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst.

Wie hat sich der Warnstreik auf das Arbeiten in den drei Brandenburger Kliniken ausgewirkt?

Dadurch, dass Verdi während des viertägigen Warnstreiks nicht bereit war, auf 22 von insgesamt 52 Stationen in den drei Fachkrankenhäusern auch nur eine einzige Notdienstbesetzung vorzuhalten, waren Patientenzusammenlegungen auf verschiedenen Stationen zwingend erforderlich. Dank des überdurchschnittlichen Einsatzes all derjenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich nicht an dem Streik beteiligt haben, gelang es, die Patienten weiterhin in Form eines Notdienstes zu versorgen. Dazu haben auch eine Vielzahl von Kolleginnen und Kollegen aus anderen Asklepios- und Rhön-Kliniken beigetragen.

Verdi spricht von Streikbrechern aus Hamburg und Göttingen, die schon eine Bezahlung in der Größenordnung des TVöD erhalten.

Es ist letztendlich nur dem Einsatz der von Verdi als „Streikbrecher“ bezeichneten Pflegekräfte zu verdanken, dass es nicht zu ernsthaften Patientengefährdungen gekommen ist. Sie sind teilweise von weit entfernt nach Brandenburg angereist sind, um hier während der vergangenen drei Tage die Patienten nicht dem ansonsten unumgänglichen und von Verdi zu verantwortenden Schicksal der Unversorgtheit zu überlassen.

Der Asklepios-Konzern könnte mit einem Entgegenkommen das Problem vielleicht lösen.

Aufgrund der Vorgehensweise von Verdi, fast die Hälfte aller Stationen, u.a. auch die Zentralen Notaufnahmen der Psychiatrie und Neurologie, personell unversorgt zu lassen, waren die Fachkrankenhäuser Teupitz und Lübben gezwungen, sich während des Warnstreiks bei dem Rettungsdienst des Landkreis Dahme-Spreewald für die Psychiatrie und Kinder- und Jugendpsychiatrie von der Notdienstversorgung abzumelden. Dies wurde von dem Ärztlichen Leiter des Rettungsdienstes als „eine Gefährdung der Akutversorgung von psychiatrischen Patienten“ gewertet.

Was ist mit den Menschen passiert?

Einige Patienten mussten aufgrund der mangelhaften, von Verdi zu verantwortenden Notdienstbesetzung in weiter entfernte Kliniken verlegt werden. Allerdings reichten deren Aufnahmekapazitäten nicht aus, um alle Patienten aufzunehmen.

Wenn Verdi so falsch liegt: Warum hat die Geschäftsführung der Asklepios Kliniken Brandenburg alle Anträge an das Arbeitsgericht Brandenburg an der Havel zurückgezogen?

Wir haben uns entschieden, diese Eilanträge nicht weiterzuverfolgen. Das Arbeitsgericht Brandenburg hat zuvor die Eilanträge der Asklepios Fachkliniken Brandenburg GmbH auf Abschluss einer inhaltlich ausreichenden Notdienstvereinbarung bzw. des Vorhaltens eines ausreichenden Notdienstes zur Vermeidung von Patientengefährdungen zurückgewiesen. Wir werden unser Anliegen aber gerichtlich anderweitig weiterverfolgen.

Was heißt das?

Da Asklepios nach wie vor davon überzeugt ist, dass die von ver.di gezeigte Vorgehensweise in Form der Nichtversorgung von über 400 Patienten durch eine Vorenthaltung eines Notdienstes rechtswidrig ist, werden wir die Vorgehensweise von Verdi in jedem Fall – neben den gestellten Eilanträgen – auch in Hauptsacheverfahren von den Arbeitsgerichten durch sämtliche Instanzen klären lassen.

Von Jürgen Lauterbach