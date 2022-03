Brandenburg/H

In gleich mehrfacher Hinsicht unterstützt das Asklepios-Fachklinikum Brandenburg an der Havel Menschen, die aus der Ukraine flüchten und in der Stadt ankommen. „Durch das Engagement der Kolleginnen und Kollegen konnten wir bereits jetzt kurzfristig für zwei Familien mit Kindern aus der Ukraine eine große Werkswohnung auf unserem Gelände zur Verfügung stellen“, sagt Geschäftsführer Volker Thesing.

An diesem Wochenende erwartet Asklepios die Ankunft von drei Frauen und drei Kindern, die sogleich in die Wohnung einziehen können. Ein aus der Ukraine stammender Arzt des Fachklinikums hat den Kontakt hergestellt.

Beschäftigte des Krankenhauses auf dem Görden haben zudem eine Spenden- und Sammelaktion gestartet. Zusammengekommen sind viele Sachspenden, besonders Ausstattungsgegenstände für die Wohnung. „So war es möglich, die Wohnung herzurichten und für die erschöpften Reisenden einen geschützten Bereich zu schaffen“, berichtet Marie-Christin Ott für die Geschäftsführung.

Ukrainer finden Hilfe bei psychischen Problemen

In Zeiten, in denen der Wohnraum für Flüchtlinge knapper wird, kann das Brandenburger Asklepios Fachklinikum eine zurzeit ungenutzte Station für weitere 20 bis 24 Menschen aus der Ukraine bewohnbar zu machen.

Ebenso so wertvoll dürfte ein weiteres Angebot der Geschäftsführung und der Fachärzte. Das Asklepios Fachklinikum Brandenburg bietet Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine die Versorgung akuter psychischer und psychiatrischer Probleme an. Das geschieht angesichts der aktuellen Zuspitzung des Konflikts in der Ukraine.

Sofern akute oder dringend behandlungsbedürftige psychische Probleme auftreten bei Menschen, die aus der Ukraine flüchten mussten, können diese einen Rückruf zu einer Terminvereinbarung in unserer psychiatrischen Institutsambulanz vereinbaren.

Kommunikation zwischen Flüchtling und Klinik

Damit eine Terminvereinbarung nicht an sprachlichen Hürden scheitert, sollte ein deutschsprechender Mensch in der psychiatrischen Institutsambulanz anrufen, die montags bis freitags von 8 bis 15 Uhr unter der Telefonnummer 033 27 / 73 172 20 zu erreichen ist.

Die Anrufer sollten die Mobiltelefonnummer der behandlungsbedürftigen Person oder einer Kontaktperson durchgeben. Asklepios würde daraufhin schnellstmöglich einen Rückruf durch eine Frau oder einen Mann veranlassen, die in der Klinik arbeiten und ukrainisch oder russisch sprechen.

Auf diesem Weg könnten die geflüchteten Menschen alles Weitere zu Zeit und Ort des Termins besprechen. In einem Notfall ist eine vollstationäre Aufnahme in der Fachklinik selbstverständlich jederzeit möglich.

Die Aktivität des Brandenburger Fachkrankenhauses fügt sich ein in das konzernweite Angebot der Asklepios Kliniken an die Bundesregierung, Kriegsflüchtlinge, Verletzten und Erkrankte aus der Ukraine bei der Versorgung und Unterbringung zu unterstützen.

Angesichts der aktuellen Zuspitzung des Konflikts kommen die Asklepios Kliniken ihrer humanitären Verantwortung nach, heißt es.

Von Jürgen Lauterbach