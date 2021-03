Brandenburg/Havel: Audi A 8 aus Carport gestohlen

Brandenburg/H

Eine ganz böse Überraschung erlebte der Besitzer eines Audi A8 als er am frühen Freitagmorgen in sein Auto steigen wollte. Er hatte seinen Wagen am Donnerstag gegen 21 Uhr auf einem Grundstück an der Ecke Wolfrad-Kreusler-Straße und Friedrich-Engels-Straße unter einem Carport abgestellt. Mitten in der Nacht nutzen dann Autodiebe die Gelegenheit und entwendeten das Fahrzeug.

Wie die bisher noch unbekannten Täter dabei genau vorgegangen sind, ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Klar ist nur, dass der Besitzer sein Fahrzeug, das mit einem Keyless-Go-System ausgestattet ist, ordnungsgemäß verschlossen auf dem Grundstück geparkt hatte. Nach dem weißen Audi, mit dem Kennzeichen BRB-TF 99 wird nun gefahndet. Der Schaden dieses besonders schweren Diebstahls beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von MAZ