Brandenburg/Havel: Audi brennt in der Silostraße

Brandenburg/H

Ein Audi A 6 brannte am Samstagabend gegen 23.40 Uhr in der Silostraße in Brandenburg an der Havel. Das Auto wurde am Straßenrand geparkt. die Polizei vermutet Brandstiftung.

Bevor das Fahrzeug vollständig ausbrennen konnte, waren die Löscharbeiten abgeschlossen und verhinderten so auch ein übergreifen des Brandes auf umliegende Fahrzeuge oder Gebäude. Der Brand brach vermutlich am hinteren Teil des Audis aus. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 15.000 Euro.

Vor Ort wurden Spuren gesichert. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei. Jetzt werden noch Zeugen gesucht, die etwas beobachtet haben. Hinweise gehen an die Polizeidienststelle in Brandenburg unter der Telefonnummer 03381 – 56 00.

Von MAZ