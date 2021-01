Brandenburg/H./Berlin

Das Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten (BfAA) ist Montag im Rahmen einer digitalen Pressekonferenz mit Außenminister Heiko Maas, Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (beide SPD) und Brandenburgs Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) offiziell eröffnet worden. Zwei früher vor Ort anberaumte Termin waren in der Folge der Corona-Pandemie abgesagt worden.

Georg Birgelen, Leiter des BfAA, gemeinsam mit Oberbürgermeister Steffen Scheller (v.li.) informieren über den Aufbau des Amtes in der Havelstadt. Quelle: Rüdiger Böhme

Jetzt trafen sich Maas, Woidke und Scheller digital von Berlin, Potsdam und Brandenburg an der Havel aus. Die im Aufbau befindliche oberste deutsche Bundesoberbehörde nahm zum 1. Januar 2021 im Geschäftsbereich des Auswärtigen Amtes ihren Dienst in der Stadt Brandenburg auf. Die Stadt hatte sich im Vorjahr in einem engen Rennen um den Sitz der Behörde durchgesetzt.

Das BfAA unterstützt die deutschen Auslandsvertretungen und das Auswärtige Amt bei Aufgaben, die spezielle Kompetenzen erfordern und keine ministeriellen Angelegenheiten sind. Dazu gehören beispielsweise die Infrastruktur der deutschen Botschaften im Ausland, die Verwaltung von Zuwendungen und der Bearbeitung von Visumanträgen.

Mehr Arbeitsplätze als erwartet

Erstmals sprach Außenminister Maas offen über die zusätzlichen Arbeitsplätze, die mit der nun aufzubauenden Behörde bis 2025 in der Stadt Brandenburg entstehen. War bisher von nur 300 Mitarbeitern die Rede, so kündigte Maas an, dass bis 2025 etwa 1000 Mitarbeiter zum BfAA gehören sollen, von denen die meisten in der Stadt Brandenburg ihre Büros haben würden.

Etwa 40 Prozent der Mitarbeiter stammen aus dem diplomatischen Dienst, die anderen 60 Prozent würden nach und nach eingestellt. Viele der neuen Kollegen kämen aus der Region. Mitarbeiter aus dem diplomatischen Dienst würden das Angebot gern nutzen, die Rotation zu verlassen. Das heißt: Diese Beamten müssen nicht alle zwei oder drei Jahre den Arbeitsplatz wechseln, wie es sonst im AA üblich ist. Allerdings sei es „eine Daueraufgabe“, genug Mitarbeiter von dem neuen Standort zu überzeugen.

Team wird weiter aufgestockt

Aufgebaut und geleitet wird die Bundesbehörde durch den Diplomaten Georg Birgelen, der zuletzt bist zum Sommer 2020 Botschafter im Libanon war. Derzeit gehören bereits 80 Mitarbeiter zu einem Aufbaustab. Noch 2021 soll das personal auf etwa 300 Leute aufgestockt werden. Im Bundeshaushaltsplan 2021 ist für das BfAA ein Budget von 15,25 Millionen Euro vorgesehen. 14,5 Millionen Euro davon sind für Personalausgaben angesetzt.

Dietmar Woidke dankte Maas und der Bundesregierung für das Vertrauen in die Region. Es sei wichtig, als Regierung auch Präsenz in der Fläche zu zeigen, sagt der MP. „Der Bundesadler an der Bürotür in Brandenburg an der Havel“ sei im Jahr 30 nach der Wende ein Signal der Einheit.

Ähnlich sieht es Steffen Scheller. Er versprach dem Außenminister nicht nur ein „guter Gastgeber der Behörde sondern Partner bei Aufbau zu sein“. Brandenburg sei weltoffen und tolerant und aus Tradition „ein Einwanderungsland“, so Scheller weiter.

Von Benno Rougk