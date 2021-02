Brandenburg/Havel: Auto am Bahnhof geklaut

Brandenburg/H

Am Mittwochmorgen stellte eine Brandenburgerin ihr Auto im Parkhaus am Bahnhof ab. Als sie am Nachmittag gegen 16 Uhr zurückkehrte, stand sie vor einem leeren Parkplatz. „Noch unbekannte Täter hatten ihren grauen Mazda CX 5 mit dem amtlichen Kennzeichen BRB-CX 519 entwendet“, teilt Polizeisprecherin Cornelia Hahn mit.

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach dem Fahrzeug ein und fertigte eine Anzeige wegen besonders schweren Diebstahls. Wie die Täter das Fahrzeug stehlen konnten, ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen der Kriminalpolizei. Die Schadenshöhe beträgt mehrere Zehntausend Euro.

Von MAZ