Dieser Autodiebstahl hat internationalen Zuschnitt. Er wurde raffiniert vorbereitet und ausgeführt. Dennoch ist er missglückt. Auf der Anklagebank des Amtsgerichts Brandenburg/Havel sitzt das vermutlich kleinste Licht einer mutmaßlichen Bande. Er muss im Gefängnis bleiben, in dem er als Untersuchungshäftling seit seiner Festnahme am 21. Februar 2020 sitzt. 30 Jahre alt ist Tautvydas C. aus Litauen, der vor Gericht nichts über sich und seine Lebensgeschichte verrät. Auch zum Vorwurf der versuchten gewerbsmäßigen Bandenhehlerei schweigt er.

Beute war ein BMW 630d

Nur ganz am Ende der Gerichtsverhandlung erhebt sich der junge Mann und fährt seinem Verteidiger in die Parade, der kurz zuvor Freispruch beantragt hat. Sein Schlusswort lässt sich als Geständnis verstehen: „Ich möchte mich entschuldigen. Ich mach’ das nie wieder.“

An dem besagten Februartag halten Beamte des Autobahnpolizei Michendorf auf der A 2 einen BMW 630 d an. Fahrer ist Tautvydas C. Die Beamten wissen, dass der drei Jahre alte Wagen, der etwa 50 000 Euro wert ist, in der Nacht zuvor in den Niederlanden gestohlen wurde.

Vor dem Haus des rechtmäßigen Fahrers in Rotterdam war der Firmenwagen abgestellt. Wie der Diebstahl und die anschließende Überführung vonstatten gegangen sind, lässt sich weitgehend rekonstruieren.

Funkwellentechnik

Der teure BMW wurde nicht eben plump aufgebrochen. Vielmehr haben ihn mutmaßlich mindestens zwei Menschen spurlos entführt. Sie nutzten nach Erkenntnissen des Brandenburger Landeskriminalamtes einen sogenannten Funkwellenverlänger, um die Wagentür zu öffnen, den Motor zu starten und das Auto wegzufahren.

Der BMW hat einen „Keyless Go Zugang“, das heißt, er lässt sich schlüssellos über Funk öffnen und starten. Täter laufen in der Regel um das Haus des Fahrzeugbesitzers, um den Autoschlüssel aufzuspüren.

Spurlos öffnen und starten

Bekommen sie ein Signal des Autoschlüssels, fangen sie die Diebe es mithilfe ihres Gerätes ab und verstärken es. So können sie den Wagen in sehr kurzer Zeit spurlos öffnen, starten und ohne Schlüssel losfahren. Sie dürfen nur nie den Motor ausschalten.

Ein sehr guter solcher Funk-Reichweitenverlängerer, der mehrere zehntausend Euro kostet, kann sogar die Wegfahrsperre und die Alarmanlage deaktivieren. Damit das Ganze funktioniert muss einer der Täter mit seinem Sender möglichst nah am Autoschlüssel sein und ein anderer an der A-Säule des Autos.

Warum die Diebe bei laufendem Motor tanken Mit einem Funkwellenverlängerer können Autodiebe das Signal des Schlüssels auch durch eine Wohnungstür hindurch auffangen. Das Signal wird an den Komplizen neben dem Auto weitergeleitet. Der Motor läuft, bis der Tank leer ist. Neu starten lässt er sich nicht mehr, weil die Diebe ja keinen Schlüssel haben. Der ist zurückgeblieben. Die Diebe tanken daher immer bei laufendem Motor. Mit Zusatzgeräten können sich Eigentümer vor dieser Art Diebstahl schützen. Eine einfache Methode ist, den Autoschlüssel in Alufolie zu wickeln, damit er keine Funksignale aussendet. Auch kann es helfen, den Schlüssel nicht in der Nähe der Haustür zu deponieren. Dann haben Diebe es schwerer, ihn aufzuspüren und die Signale abzufangen.

Im vorliegenden Fall deutet alles darauf hin, dass der BMW 630 d auf diese Weise gestohlen und an den Angeklagten übergeben wurde. Sein Auftrag im Rahmen der Arbeitsteilung: Er sollte das teure Auto von Holland nach Litauen bringen.

Darauf deutet das sichergestellte mobile Navigationsgerät hin, in dem als Ziel ein Ort an der polnisch-litauischen Grenze eingegeben war.

Ortungssystem deaktiviert

Nach der Erfahrung der Polizei nutzen Diebesbanden bei solchen Überführungen auch nie Smartphones, sondern nur billige „Arbeitshandys“, mit denen sich nur telefonieren lässt. Damit der Hehler am Steuer nicht geortet werden kann.

Auch der gestohlene BMW sollte nicht geortet werden. Mutmaßlich haben die Diebe vor der Übergabe des Autos an den Fahrer die seitliche Klappe im Kofferraum geöffnet und die Stecker der eingebauten Ortungsvorrichtung gezogen.

Offenbar gibt es aber werkseitig ein zweites Ortungssystem. Auf diese Weise konnte die Polizei den gestohlen gemeldeten BMW doch orten und den Fahrer festnehmen.

Zwei Jahre und zehn Monate Haft

Das Schöffengericht Brandenburg/Havel verurteilte Tautvydas C. wegen versuchter gewerbsmäßiger Hehlerei zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten. Der Staatsanwalt hatte nur zwei Jahre Gefängnis gefordert.

Dass der Mann von Straftaten lebt, daran zweifelt Richterin Susanne Götsche nicht. „Er ist ein reisender Straftäter mit erheblichen Vorstrafen, meist wegen Eigentumsdelikten“, sagte sie in der Urteilsbegründung.

Tautvydas C. ist schon in mehreren Ländern straffällig geworden. Er wurde bisher von Gerichten in Litauen, Finnland, Dänemark und Deutschland verurteilt. Nur er wurde gefasst.

Seine mutmaßlichen Komplizen kommen ungeschoren davon. Der BMW-Besitzer hat sein Auto zurück bekommen.

Von Jürgen Lauterbach