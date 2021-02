Brandenburg/Havel: Auto schleudert bei Paterdamm in Gegenverkehr

Brandenburg/H

Eine 51 Jahre alte Autofahrerin ist am Mittwochmorgen mit ihrem Renault Twingo auf der Bundesstraße 102 bei Paterdamm verunglückt. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Frau war demnach in Richtung Brandenburg an der Havel unterwegs. Dann verlor sie die Kontrolle über den Wagen und geriet mit ihm ins Schleudern. Das Auto drehte sich mehrfach um die eigene Achse und krachte gegen die Leitplanke der Gegenfahrbahn.

Twingo kracht gegen Megane

„In weiterer Folge prallte das Fahrzeug von der Leitplanke ab und stieß mit dem Heck gegen einen in Richtung Autobahn fahrenden Renault Megane“, berichtete Polizeisprecher Oliver Bergholz. Durch den Aufprall seien die Frau und ein zwölf Jahre altes Kind, das im Twingo mitfuhr, leicht verletzt worden, so Bergholz weiter. „Der Einsatz von Rettungskräften war jedoch nicht erforderlich“, erklärte er.

Laut Polizei wurden beide Autos bei dem Unfall schwer beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Die Summe der Sachschäden betrage schätzungsweise 9000 Euro, so der Polizeisprecher.

Die Polizei hat den Unfall aufgenommen. Die Twingo-Fahrerin erwartet nun ein Bußgeldverfahren.

Von MAZ