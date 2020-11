Brandenburg/H

Die beiden jungen Männer, die in der Nacht zu Dienstag ein Auto in Plauerhof stehlen wollten, sollen vorerst hinter Gitter bleiben. Nach Auskunft der Polizei hat die Staatsanwaltschaft einen Haftantrag gestellt. Die gerichtliche Entscheidung steht noch aus.

Wie berichtet hatten nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ein 25 und ein 26 Jahre alter Mann aus Ungarn am frühen Dienstag versucht, um 4.20 Uhr in Plauerhof einen roten Audi S 6 zu stehlen. Der Eigentümer bemerkt die Eindringlinge an seinem Wagen, verscheucht sie und fährt ihnen auf deren Flucht hinterher.

Streifenwagen gerammt

Auf der B1 am Abzweig Briest, fährt der Verfolger auf den Pritschenwagen der beiden Männer auf. Sie steigen aus und bedrohen den Mann aus Plauerhof. Die Polizei ist schnell zur Stelle, doch die Verdächtigen rammen auch einen Streifenwagen, ehe die Polizei sie festnimmt.

Die verdächtigen Männer haben sich bisher nur bedingt zu den Vorwürfen eingelassen, berichtet Polizeidirektionssprecher Heiko Schmidt. Zum aktuellen Stand gibt er aus ermittlungstaktischen Gründen noch keine Auskunft.

Fluchtfahrzeug gestohlen

Ermittelt wird wegen mehrerer Tatvorwürfe. So besteht der Verdacht, dass die beiden Männer versucht haben, besagten Audi zu stehlen und dass sie den VW-Transporter, mit dem wie unterwegs waren, gestohlen haben.

Die Polizei hat zudem Gegenstände gefunden, die mindestens zwei anderen Kfz-Aufbrüchen in Tieckow zuzuordnen sind. Ermittelt wird auch wegen Verkehrsunfallflucht. Denn die Verdächtigen haben versucht, nach den Unfällen mit dem Audi-Besitzer und der Polizei abzuhauen.

Schließlich steht im Raum, dass die Männer den Audi-Besitzer bedroht haben, nach MAZ-Informationen mit einem Messer.

Von Jürgen Lauterbach