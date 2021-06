Brandenburg/H

Mit seinem PKW Citroën fuhr ein 77 Jahre alter Brandenburger an diesem Freitagvormittag auf dem Tschirchdamm in Richtung Rosa-Luxemburg-Allee. An einem Fußgängerüberweg wollte um 10.35 Uhr ein 16-Jähriger mit seinem Rad herüberfahren.

Der Autofahrer übersah offenbar den von links kommenden Radler und es zum Zusammenstoß, berichtet Polizeisprecherin Stefanie Wagner-Leppin. Dabei sei der Jugendliche leicht verletzt und von Rettungskräften zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht worden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.200 Euro.

Von MAZ