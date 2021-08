Brandenburg/H

Goran Ihrig ist einer von rund 2300 Menschen, die mit ihren Fahrzeugen in den vergangenen Monaten bei Geschwindigkeitsmessungen auf dem Zentrumsring geblitzt wurden. Er soll 140 Euro Bußgeld zahlen und mit einem Monat Fahrverbot belegt werden.

Dagegen wehren sich der Feuerwehrmann und sein Rechtsanwalt Robert Kison vor Gericht. Beide erkennen klare Verstöße der Polizei gegen einen Erlass des Innenministers, wie Beamte die Messungen vorzunehmen haben.

„Die Polizei ist kein Staat im Staate, sie muss sich schon daran halten, was der Innenminister als oberster Dienstvorgesetzter festgelegt hat“, verlangt der von den Behörden belangte Autofahrer.

In seinem Fall geht es um eine Geschwindigkeitsmessung am 21. Januar 2021 auf dem Zentrumsring in Brandenburg an der Havel, und zwar auf dem ungefähr 200 Meter langen Teilstück zwischen dem Tempo-30- und dem Tempo-60 Schild hinter der Einmündung Wilhelmsdorfer Straße in Richtung Hauptbahnhof.

Der mobile Blitzer war in diesem sowie in zahlreichen anderen Fällen deutlich hinter der Wohnbebauung Otto-Sidow-Straße 2-12 aufgestellt, auf einem Stück Wiese hinter der Spielstraßeneinmündung Otto-Gartz-Straße. Also dort, wo der Fahrbahnbelag nicht mehr schadhaft, sondern bereits saniert ist.

Auf Bürgerbeschwerden reagiert

„Mit dem Messpunkt wurde auf verstärkte Bürgerbeschwerden von Anwohnern und Eltern reagiert“, begründet die Brandenburger Polizei die wiederholten Geschwindigkeitskontrollmessungen an dieser Stelle (siehe Infobox). Auf polizeitaktische Gesichtspunkte werde in diesem Zusammenhang nicht eingegangen“, ergänzt Oliver Bergholz als ein Sprecher der Polizeidirektion Brandenburg-West.

Mehrere Punkte beanstanden Goran Ihrig und Rechtsanwalt Kison an der Polizeiaktion. Sie beziehen sich dabei auf den Runderlass des Ministeriums des Innern zur Überwachung der Einhaltung zulässiger Höchstgeschwindigkeiten.

Mindestabstand von 150 Metern

Die Messung sei dort vorgenommen worden, wo sich gar keine Straßenschäden mehr befinden und somit nicht dort, wo Prävention wichtig wäre und Autofahrer wegen der schadhaften Straßendecke oder anderer Gefahren wirklich langsam fahren sollten, erklärt Robert Kison.

Der Rechtsanwalt bestandet, dass die Beamten den im genannten Erlass festgelegten Mindestabstand von 150 Metern zwischen Messgerät und Tempo-60-Schild ohne triftigen Grund bei Weitem nicht eingehalten haben. Denn der Abstand lag bei nur etwa 30 Metern.

Goran Ihrig ärgert sich darüber, wie die Polizei Geschwindigkeitsmessungen vornimmt und sich dabei zumindest aus seiner Sicht über einschlägige Bestimmungen hinwegsetzt. Quelle: Verdi

„Es wurde dort gemessen, obwohl keine Gründe vorhanden sind“, fasst der Rechtsanwalt seine Position zusammen. Sein Mandant wird noch deutlicher. Goran Ihrig spricht von Abzocke und ist daher überzeugt: „Es geht bei den Messungen nur um eine Zielrichtung: Den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen.“

Dabei dürften wirtschaftliche Gesichtspunkte bei Geschwindigkeitsmessungen gar keine Rolle spielen, zitiert der Bürger aus den einschlägigen Erlassen. Der über das Vorgehen verärgerte Bürger, der sich keineswegs als Raser ansieht, unterstellt der Polizei „Vorsatz“ in ihrem Vorgehen dort.

2300 Tempo-Verstöße bei fünf Messungen an gleicher Stelle Auf Anfrage dokumentiert Brandenburger Polizei einige Daten zu den jüngsten Geschwindigkeitsmessungen auf dem Zentrumsring. An fünf Messtagen wurden demnach 2301 Verstöße gegen das Tempo-30-Gebot registriert. Der Messort befand sich jeweils auf er Bundesstraße 102 an der Ecke Otto-Gartz-Straße. Dabei wurde Fahrzeuge gemessen, die in Fahrtrichtung Hauptbahnhof Brandenburg unterwegs waren. 24. November 2020 von 8.15 Uhr bis 10.30 Uhr. Gemessen wurden 284 Verstöße. 6. Januar 2021 von 9 Uhr bis 11.45 Uhr. Gemessen wurden 311 Verstöße. 29. Januar von 7.45 Uhr bis 12.30 Uhr. Gemessen wurden 388 Verstöße. 16. März 2021 von 8.45 Uhr bis 12.15 Uhr. Gemessen wurden 320 Verstöße. 21. Juli 2021 von 8.30 Uhr bis 18.15 Uhr. Gemessen wurden 998 Verstöße. Weitere Messungen sollen folgen. Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat am 27. Januar 2016 geurteilt: „Erfolgt die Messung unter einem nicht begründeten Verstoß gegen die Richtlinien zur Verkehrsüberwachung – hier in einem zu geringen Abstand zum Verkehrsschild – ist das für den festgestellten Geschwindigkeitsverstoß und damit für das festzusetzende Bußgeld grundsätzlich unbeachtlich. Nur dann, wenn bei Einhaltung der Richtlinie die Indizwirkung des Fahrverbots entfallen würde, kann das Tatgericht bei entsprechender Begründung aus Gründen der Gleichheit von der Verhängung eines Fahrverbotes absehen. (OLG Frankfurt, Az.: 2 Ss-OWi 893/15).

Ginge es tatsächlich um die Verkehrssicherheit, würde die Polizei ihre Blitzer dort aufstellen, wo wirklich Gefahren für die Sicherheit lauern. Auf einer intakten Fahrbahn und deutlich entfernt von Wohnhäusern gebe es keinen anderen Grund, als Geld einzunehmen.

Die beanstandeten 57 Stundenkilometer erreiche er im Übrigen bei vorherigem Tempo 30 mit seinem Wagen in zwei Sekunden auf einer sanierten Fahrbahn wie an dieser Stelle.

Keineswegs erkennt dagegen die Brandenburger Polizei im eigenen Messverhalten Verstöße gegen ministerielle Erlasse oder gar eigene Fehler bei den genannten Messungen.

Polizei: Erlasse wurden berücksichtigt

„Es wurde sowohl der benannte Erlass, als auch der Erlass über die „Verkehrsüberwachung der Polizei“ mit den entsprechenden Anlagen berücksichtigt“, versichert Oliver Bergholz, Sprecher der Polizeidirektion Brandenburg-West.

Folglich zeichnet sich auch nicht ab, dass die Brandenburger Polizei etwas ändern wird bei ihren Messungen auf dem Zentrumsring. Der Polizeisprecher kündigt an: „Es wird auch weiterhin Geschwindigkeitsmessungen in dem Bereich geben. Die Messungen werden nicht angekündigt.“

Frühere Verfahren eingestellt

Und wie geht es weiter im strittigen Fall von Goran Ihrig? Ende August kommt er in Brandenburg an der Havel vor Gericht. Rechtsanwalt Robert Kison erinnert sich, dass es nach der ersten Messung an jener Stelle im vergangenen November Bußgeldverfahren gegeben habe, von denen viele eingestellt worden seien.

Als durchaus üblichen Ausgang solcher Verfahren, die auch in anderen Bundesländern geführt werden, kennt der Anwalt Fälle, in denen Richter zwar auf Bußgeldzahlungen erkennen, aber von Fahrverboten absehen. Das ist nach den Worten von Robert Kison „richterliche Auslegung“.

Augenblicksversagen

Gerichte werten die Geschwindigkeitsüberschreitung unter Umständen als ein „Augenblicksversagen“ und sehen den bei der Messung nicht eingehaltenen Abstand zum Verkehrszeichen als ein Indiz dafür.

Die Haltung der Gerichte sei in der Tendenz so, dass die Unterschreitung des 150-Meter-Abstands zum Verkehrsschild nicht dazu führt, dass das Ergebnis der Messung nicht zu verwerten ist (s. Infobox).

Goran Ihrig und seinem Anwalt fällt es schwer, dieser Logik zu folgen. „Wozu gibt es einen Erlass, wenn sich die Behörde nicht daran hält?“, fragt sich der Jurist.

Von Jürgen Lauterbach