Brandenburg/Havel: Autofahrer betrunken – Polizei beschlagnahmt Fahrzeug

Brandenburg/H

Ein 39 Jahre alter Mann ist am Montagnachmittag in Brandenburg an der Havel betrunken Auto gefahren. Zudem hat er keine Fahrerlaubnis. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Beamte hielten den Mann demnach gegen 15.30 Uhr in der Meyerstraße an der Einmündung zur Wilhelmsdorfer Straße an und überprüften ihn. „Der Fahrzeugführer zeigte während der Kontrolle alkoholtypische Auffälligkeiten“, berichtete der Erste Polizeihauptkommissar Marko Lange vom Führungsdienst der Polizeiinspektion Brandenburg an der Havel. „Ein Atemalkoholtest ergab 0,61 Promille.“

Kripo ermittelt gegen Fahrer und Fahrzeughalterin

Die Beamten stellten dann laut Lange fest, dass der Fahrer gar keine gültige Fahrerlaubnis hat. Der Kia, mit dem er unterwegs war, gehört einer Frau, die als Beifahrerin im Wagen saß. Gegen die Frau sei ebenfalls eine Anzeige wegen Fahrens ohne Führerschein erstattet worden. „Außerdem wurde der PKW beschlagnahmt“, erklärte Marko Lange.

Jetzt hat die Kriminalpolizei die Fälle übernommen und ermittelt weiter gegen den 39-Jährigen und die Fahrzeughalterin.

Von MAZ