Brandenburg/Havel: Autofahrer ohne gültige Kennzeichen unterwegs

Zeugen meldeten am Samstagmittag der Polizei in Brandenburg an der Havel, das ein PKW Ford ohne Kennzeichen entlang der Potsdamer Straße in Richtung Autobahn unterwegs sei. Die Beamten konnten den PKW auf der Autobahn stoppen und Fahrer sowie Fahrzeug genau unter die Lupe nehmen. Dabei stellten sie gleich mehrere Vergehen fest.

Zum einen war der Ford mit einem Händler-Kennzeichen unterwegs, das lediglich hinter der Windschutzscheibe platziert war. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugeigentümer seinen PKW unerlaubt dem Fahrer überlassen hatte. Da der Mann am Steuer gar nicht zum Führen des PKW berechtigt war, bestand überhaupt kein Versicherungsschutz.

Damit noch nicht genug: als die Polizeibeamten das Kennzeichen überprüften, stellten sie fest, dass es gar nicht zu dem Ford gehörte. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine entsprechende Strafanzeige gefertigt. Das Fahrzeug und der Fahrzeugschein wurden sichergestellt.

