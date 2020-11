Brandenburg/Havel: Autofahrerin aus Görlitz mit Amphetaminen 

Brandenburg/H

In ihrer Nachtschicht haben die Streifenbeamten der Polizeiinspektion Brandenburg am Donnerstag eine Fordfahrerin an der Brielower Grenze in Nord kontrolliert.

Weil die Frau am Steuer sichtlich nervös wirkte, wurde ihr ein Atemalkoholtest angeboten, den die junge Dame freiwillig durchführte. Nachdem dieser Null Promille ergab, war die 34-Jährige auch noch zu einem Drogenschnelltest bereit.

Dieser Test ergab, dass die Autofahrerin aus Görlitz Amphetamine genommen hatte. Daher musste sie bald darauf eine Blutprobe abgeben.

Die Autofahrerin durfte ihre Fahrt nicht fortsetzen. Sie wird demnächst Post bekommen von der Bußgeldstelle Gransee.

Von MAZ