Brandenburg/H

In der Prignitzstraße in Brandenburg an der Havel gerieten zwei Autofahrerinnen am Donnerstagabend derart aneinander, dass die Polizei alarmiert wurde. Der Streit um die Straßenverkehrsordnung geriet aber schnell in den Hintergrund, als die Beamten bei der 54-jährigen Seat-Fahrerin Alkoholgeruch feststellten. Der folgende Test fiel positiv aus. Neben einer Ordnungswidrigkeit nahmen die Beamten auch eine Anzeige wegen Beleidigung auf.

Von MAZ