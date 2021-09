Brandenburg/H

Für die Fachkräfte von morgen: Am Samstag, 25. September, finden von 9 bis 12 Uhr die „Offenen Unternehmensbesuche 2021“ der Wirtschaftsregion Westbrandenburg statt. Sie richten sich an alle Schülerinnen und Schüler sowie Ausbildungsinteressierten in Westbrandenburg. An diesem Tag präsentieren sich über 40 Unternehmen mit ihren jeweiligen Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten.

Die Unternehmen der Region bieten begleitete Besuche an, bei denen die Jugendlichen die angebotenen Berufsbilder und Studienangebote kennenlernen, sich praktisch ausprobieren und im direkten Austausch mit den Ausbildern vor Ort informieren können.

Zu den festgelegten Zeiten – um 9 und um 11 Uhr – können sich Interessierte für die Unternehmen ihrer Wahl online unter www.wirtschaftsregionwestbrandenburg.de anmelden und so eine eigene „Tour“ in der Region zusammenstellen. Anmeldungen sind noch bis zum Donnerstag, 23. September, möglich.

Das Angebot ist vielfältig. Hineinschnuppern können Jugendliche zum Beispiel bei der Stadtverwaltung Brandenburg an der Havel. Die Auszubildenden und Studierenden der Stadt Brandenburg an der Havel werden an diesem Tag die einzelnen Fachbereiche und deren Tätigkeiten an kleinen Infoständen im Rolandsaal vorstellen und von klassischen Ausbildungssituationen berichten.

Zusätzlich werden einzelne Aufgaben praktisch untersetzt, so werden auf dem Altstädtischen Markt neben der Feuerwehr auch der städtische Bauhof, das Kataster- und Vermessungsamt sowie die mobile Verkehrsüberwachung des Ordnungsamtes „Verwaltung zum Anfassen“ präsentieren. Treffpunkt für den Besuch der Stadtverwaltung ist der Haupteingang am Nicolaiplatz 30.

Offene Plätze für die Unternehmensbesuche gibt es für Kurzentschlossene auch noch beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Spree-Havel. Treffpunkt ist der Bauhof Brandenburg in der Mötzower Landstraße 1a. Dort können Interessierte einen Eisbrecher begehen, bekommen eine Schleusenführung, und können bei einer kurzen Fahrt mit einem Kontrollboot dabeisein. Eine Vorführung zum Schweißen und Schneidbrennen gibt es außerdem.

Technisch wird es auch bei den Unternehmensbesuchen der ZF Getriebe Brandenburg GmbH, der Heidelberger Druckmaschinen AG und der Autohaus Mothor GmbH. Das Ausprobieren der angebotenen Berufsfelder gehört auch hier zum Programm. Praxisluft lässt sich auch am ÜAZ Bauwirtschaft Brandenburg an der Havel in der Friedrich-Franz-Straße 16 schnuppern. Dort können verschiedene Gewerke der Bauwirtschaft ausprobiert werden – Bagger fahren inklusive.

Die Wohnungsbaugenossenschaft Brandenburg eG gibt ebenfalls Einblicke in die Ausbildungsberufe des Unternehmens. Wie in einigen anderen Firmen, die sich am Tag der offenen Unternehmensbesuche beteiligen, können Interessierte gleich ihre Bewerbungsunterlagen vor Ort abgeben und erste Kontakte knüpfen. Weitere praktische Einblicke gibt es am 25. September am Brandenburger Hauptbahnhof. Dort stellt sich die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft (Odeg) potenziellen Bewerbern vor.

In soziale Berufe hereinschnuppern können Jugendliche bei Unternehmensbesuchen des Arbeiter-Samariter-Bunds in der Rosa-Luxemburg-Allee 1, bei der Geschwister Pape GmbH im Deutschen Dorf oder beim Therapiezentrum Promnitz in der Gördenallee 32-36. Die Justizvollzugsanstalt Brandenburg an der Havel in der Max-Josef-Metzger-Straße 47 gibt auch Einblicke in die verschiedenen Berufsgruppen im Justizvollzug. Auf der langen Liste der teilnehmenden Einrichtungen sind zudem das OZS Flakowski und die Technische Hochschule Brandenburg vertreten, die ihre Angebote für die Zukunft nach dem Schulabschluss vorstellen.

Wichtig ist: Die Anreise zu den Unternehmen erfolgt individuell und eigenständig. Teilnehmer können sich pro Zeitfenster nur bei einem Unternehmen anmelden. Deshalb sollten die Entfernungen zwischen den einzelnen Betrieben beachtet werden, um pünktlich beim jeweiligen Unternehmen zu sein. Zudem müssen die geltenden Abstands- und Hygieneregeln beachtet werden. Es gilt in allen Unternehmen die Maskenpflicht. Teilnehmende müssen geimpft, getestet oder genesen sein.

Am Neustädtischen Markt in Brandenburg an der Havel wird die Industrie- und Handelskammer Potsdam zudem mit ihrer Kampagne „Mach es in Brandenburg“ und mit einem professionellen Bewerbungsfotoshooting präsent sein und mit Informationen rund um das Thema Ausbildung aufwarten. Eine Anmeldung ist hier vorab nicht erforderlich.

Weitere Informationen unter 03381/26 800 30 oder per E-Mail an: info@wirtschaftsregionwestbrandenburg.de. Die Liste aller teilnehmenden Unternehmen gibt es unter www.wirtschaftsregionwestbrandenburg.de – dort sind auch die Anmeldungen zu den Besuchen in den Unternehmen noch bis zum Donnerstag, 23. September, möglich.

