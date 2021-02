Brandenburg/H

Die fünfte Jahreszeit ging für die meisten Karnevalisten ohne Straßenumzug, Prinzenball, Prunksitzungen und Kinderfasching vorüber. Auch in der Havelstadt hatten die Narren nicht viel zu lachen. Dabei ging es für den Brandenburger Karnevals-Club (BKC) noch voller Zuversicht am 11. 11. 2020 los. In guter Tradition holten sie noch vom Brandenburger Oberbürgermeister Steffen Scheller den Stadtschlüssel ab – aber dann kam alles anders.

Jetzt war es wieder an der Zeit, den Schlüssel zurückzugeben. Mit einem Drive-in im Narrenhaus des BKC wurde das am Samstag mit einiger Verspätung getan. Der Vorstand hatte sich dazu gemeinsam mit dem Prinzenpaar und den Schirmherren eine kleine Überraschung für seine Mitglieder einfallen lassen. Von 11 bis 15 Uhr war das Vereinshaus geöffnet und jedes Mitglied erhielt den Orden der 57. Saison, die leider nicht stattfand, und einen Kalender.

Der Kalender ist ein ganz besonderer. Er beginnt mit dem März 2021 und geht bis zum März 2022 und enthält viele Bilder zur Erinnerung an vergangene Veranstaltungen des BKC. „Wir wollten wenigsten etwas machen, um unseren Mitgliedern auch für ihr Durchhaltevermögen in dieser schweren Zeit zu danken und zeigen, dass wir weiter da sind und es bei uns weitergeht,“ so Angela Schmidt, Vizepräsidentin des BKC.

Am Samstag gab es für die BKC-Mitglieder beim Drive-in im Narrenhaus einen Kalender und den Orden der 57.Saison. Quelle: Rüdiger Böhme

Erfreut zeigte sich auch Steffen Scheller. Zum eigentlichen Rückgabetermin am Aschermittwoch war er aus gesundheitlichen Gründen verhindert. „Heute befreie ich die Karnevalisten von der Last des Schlüssels mit dem sie leider nichts anfangen konnten. Aber ich freue mich schon darauf, ihnen am 11.11.2021 diesen Schlüssel wiedergeben zu dürfen. Und das in der Hoffnung, dass sie dann ihre fünfte Jahreszeit gemeinsam mit den Brandenburgern feiern können,“ so der Stadtchef.

Das letzte Mal waren die BKCler so richtig am 26.September des vergangenen Jahres zum Tag der offenen Tür zusammen. Das ist immer ein Tag, an dem man sich trifft, quatscht und auf die kommende Saison freut. Die war ja nun nix. Seither sind die Vereinsmitglieder nur online in Verbindung. Die Tanzgruppen trainieren und proben via Internet. Die Gesangsgruppen und Büttenredner tauschen sich online aus. Und letztlich führt der Vorstand seine Sitzungen per Konferenzschaltung weiter regelmäßig durch.

Schirmherr Robert Müller und das Prinzenpaar Cornelia Roloff und Christian Schumann (v.li.) hatten zum Drive-in im Narrenhaus des BKC für jedes Vereinsmitglied eine Saisonüberraschung parat. Quelle: Rüdiger Böhme

Immerhin gilt es, den Verein auf die nächste, hoffentlich durchführbare, Saison vorzubereiten. „Wir sind jetzt bereits voll auf die 58.Saison fokussiert. Alles ist in Sack und Tüten dafür. Die Verträge, zum Beispiel für den Prinzenball, sind gemacht und wir können starten. Auch all unsere Akteure haben ihre Programme im Kasten,“ so die Vizechefin.

Ebenso hat der Vorstand verschiedene Veranstaltungen in der Schublade. Das große Ziel ist aber erst einmal eine Mitgliederversammlung mit Präsenz. Der Verein muss nach dem Rücktritt von Jaqueline Damus als Präsidentin einen neuen Vorstand wählen. Momentan wird der BKC von den beiden Vizes Angela Schmidt und Torsten Ritzka geführt. Sie und die momentanen Vorstandsmitglieder werden sich zur Wahl für den künftigen Vorstand stellen.

Zur Schlüsselübergabe an den OB veranstaltete der BKC für seine Mitglieder einen Drive Inn im Narrenhaus, wo es vom Prinzenpaar und dem Schirmherren eine kleine Überraschung gab. Quelle: Rüdiger Böhme

Wer allerdings das Amt der oder des Präsidenten übernimmt, kann noch nicht gesagt werden. „Das werden unsere Mitglieder am Ende entscheiden. Wir sind nur bereit, weiter für den Verein zu arbeiten,“ erklärt Angela Schmidt.

Von Rüdiger Böhme