Brandenburg/H

Das Brandenburger Stadtbad am Messelplatz ist ein Sehnsuchtsort. Nicht nur ob der großartigen Bauhaus-Architektur gibt es kaum einen Havelstädter, der mit diesem Gebäude keine Erinnerungen verbindet. Vielen blutet das Herz wenn sie sehen, dass das Ensemble seit 21 Jahren verfällt.

Das zumindest ist die Erfahrung, die Anne und Martin Müller jetzt täglich machen. Beide haben ein großes Ziel, das sie am Samstag und am Sonntag erstmals der Öffentlichkeit im Rahmen der Tage des Offenen Denkmals vorstellen wollen. Sie wollen aus dem Stadtbad ein „Kunstforum Brandenburg“ wachsen lassen.

Unansehnlich und störend sind die Graffiti-Schmierereien hier am Eingang des alten Stadtbades. Und doch lieben die Brandenburger ihr Wohlfahrtsforum. Quelle: Rüdiger Böhme

Nicht allein, sondern mit Netzwerken und einer Reihe bekannter Brandenburger, die sich teilweise seit Jahren um das Wohlfahrtsforum verdient machen, wie beispielsweise Uli Krieg, Tim Freudenberg oder Rüdiger von Schnurbein.

Betreiberverein gegründet

Ende Mai 2021 hat sich der Betreiberverein „Stadtbad e.V.“ gegründet. Dessen Mitglieder verbindet die Vision das alte Stadtbad als Ort für Entwicklungen zeitgenössischer Kunst im Kontext mit der sich rasant verändernden Gesellschaften zu entwickeln.

Womöglich sind Anne und Martin Müller so etwas wie die letzte Chance für den Erhalt des Hauses in der bisherigen Form. Denn der Verfall und der Vandalismus haben dem Denkmal in bedenklichem Maß zugesetzt.

Erfahrungen mit ähnlichen Projekten

Das hat auch der Projektentwickler und Besitzer Florian Grotmann erkannt, der der Idee des Kunstforums mehr als aufgeschlossen gegenüber steht und dies als einen Baustein des Kreativ-Ensembles aus Wohlfahrtsforum, E-Werk und Straßenbahndepot begreift.

Die Müllers – er malt und sie ist beispielsweise mit Videos und Installationen erfolgreich – die bereits 2020 mit einer spannenden Ausstellung in der Johanniskirche auf sich aufmerksam gemacht hatten, realisieren national und international seit vielen Jahren interdisziplinäre Kunst- und Kulturprojekte.

Unter der Regie von Martin Müller wurde nach 2000 ein Kulturort aus dem alten Industriebau einer Schokoladenfabrik in Emmerich am Niederrhein gebaut. Auch beim Aufbau des Zentrums für zeitgenössische Kunst „Ostrale“ in Dresden, für das ein alter Schlachthof ausgebaut wurde, war Müller seit 2010 mit dabei.

Anne Müller realisiert mit ihrem Mann Martin national und international seit vielen Jahren interdisziplinäre Kunst- und Kulturprojekte. Quelle: Benno Rougk

„Unsere Idee das Stadtbad wieder zum Kulturort werden zu lassen, basiert auf der Erfahrung, wie Qualität, Wissen, Mut und Neugierde miteinander agieren müssen, um ein Projekt vom Format des historischen Bades zu entwickeln“, sagt Anne Müller, die dem Verein vorsteht.

In zehn Jahren, davon sind beide überzeugt, sei das Stadtbad ein Kulturort, der regional, national und international beachtet werde.

Samstag von 10 Uhr an wollen die Vereinsmitglieder in kleinen Führungen den Brandenburgern ihr Stadtbad wieder näherbringen. Bilder, Installationen, Gitarrenkonzerte werden ebenso zu erleben sein, wie der Verfall der Hauses und der Vandalismus.

„Das ist schon jetzt ein Kulturort“

Die Brandenburger werden kommen. So viel ist sicher. Schon bei den Vorbereitungen kamen immer wieder Brandenburger auf die Künstler zu, die dann Geschichten zu erzählen wussten. „Das ist schon jetzt ein Kulturort“, ist Anne Müller überzeugt.

Doch wie das alte Stadtbad die Kunst des neuen Bauens mit der zeitgenössischen Kunst verbindet, müsse und werde das „Ergebnis eines gemeinsamen Weges sein“, den die Brandenburger, die Politik und die Wirtschaft zusammen gehen müssten. Gespräche mit dem Rathaus, dem Land und der EU habe es bereits gegeben.

Man werde Geld brauchen. Doch noch dringender sei eine Idee, ein Konzept: Sowohl was die Sanierung des Hauses als auch seine Nutzung betreffe. Mit welchen Modulen lasse sich ein solches Kunstforum beleben und erleben? Die Ideen sind mannigfaltig.

Gebäude als Türöffner

Und täglich kommen neue hinzu, denn die Brandenburger lieben ihr Stadtbad: „Das Gebäude ist ein Türöffner, nicht nur in der Stadt“, sagt Martin Müller. Es wirke wie ein Magnet und sei absolut positiv besetzt.

Vom „Sprung ins Wasser“ zum „Sprung in die Kunst“ – das ist das Motto der Zeit. Die Stadt Brandenburg wandele sich rasant und damit wächst auch der Anspruch, die Kultur als harten Standortfaktor auszubauen und eine zeitgemäße Stadtentwicklung voranzutreiben.

„Das Stadtbad war ein öffentlicher Raum – das Stadtbad sollte ausdrücklich wieder ein öffentlicher Raum sein“, hat sich der neue Verein auf die Fahnen geschrieben.

Hoch gesteckte Ziele

Am Wochenende wird mit dem ersten Sprung ins kalte Wasser der Anfang gemacht. Es klingt noch etwas hochtrabend, wenn der Verein davon träumt, das Stadtbad als „ein interdisziplinäres, magnetisches, gesellschaftlich relevantes und kulturell hoch qualitatives Projekt zu entwickelt und zu betreiben.“

Also als einen Ort, wo „nationale und internationale Künste in Kommunikation stehen mit sozialen Begegnungen, Netzwerkbildung sowie einer Markenkern-Bildung, die wiederum die Qualität sämtlicher Aktivitäten sichert“. Aber wozu, wenn nicht auch zum Träumen sollte dieser Sehnsuchtsort sonst einladen?

Info Das Stadtbad öffnet am Samstag und Sonntag, 11. und 12. September, von 10 bis 18 Uhr zu geführten Besuchen durch das Gebäude.

Von Benno Rougk