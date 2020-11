Brandenburg an der Havel - Auktion in Berlin: Bauherr für 53 Wohnungen in der Jacobstraße gesucht

Verkauft sind die Jacobstraße 4 und das dahinter liegende Baugrundstück noch nicht. Beide Immobilien in Brandenburg an der Havel kommen nun in die Versteigerung. Es geht um mehr als 50 neue Wohnungen.