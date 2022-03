Brandenburg/H

Für die Opfer einer Vergewaltigung kann es eine Qual sein, als Zeugen vor Gericht aussagen zu müssen. So wie für den 52 Jahre alten, körperlich behinderten Brandenburger, der inzwischen in Westdeutschland lebt.

Das mutmaßliche Opfer muss als wichtigster Zeuge vor dem Schöffengericht Brandenburg an der Havel detailliert beschreiben, was in der Nacht des 29. Dezember 2018 geschehen ist – auf dem Gelände der TH Brandenburg, nur einen Steinwurf weit entfernt vom Amtsgerichtsgebäude in der Magdeburger Straße.

Der Mann, der an einer spastischen Erkrankung leidet, bricht wiederholt in Tränen aus, als er sich zur Wahrheitsfindung an jede Einzelheit erinnern soll und genauestens Auskunft geben muss über seine eigene sexuelle Orientierung, sein Intimleben, seine sexuellen Neigungen und Abneigungen, seine Vergangenheit.

Tat direkt neben der TH Brandenburg an der Havel

Angeklagt ist nicht er, sondern ein 36 Jahre alter Mann, der in Tunesien geboren wurde, in Brandenburg an der Havel lebt und in Berlin arbeitet. Er macht in dem auf drei Tage angesetzten Strafprozess vorerst wenig Angaben zu dem Vorwurf der Staatsanwältin, dass er den 16 Jahre älteren Mann überfallen, vergewaltigt und durch Schläge verletzt hat.

Als die Anklägerin berichtet, wie er sein Opfer gequält und erniedrigt hat, ruft er nur kurz in den Saal: „Das stimmt nicht alles.“ Dann bremst ihn sein Verteidiger.

Umso mehr kommt es auf die Aussage des mutmaßlichen Opfers an. Der Frührentner berichtet, wie er in der fraglichen Nacht Ende 2018 in einer Kneipe am Klingenberg mehrere Biere mit seinem Bruder getrunken hat und dann eine große Runde durch das nächtliche Brandenburg dreht, um wieder einen klareren Kopf zu bekommen.

Etwa an dieser Stelle auf dem Gelände der TH Brandenburg soll der er Tatort der Vergewaltigung gewesen sein. Im Hintergrund ist das Gerichtsgebäude zu sehen, in dem der Prozess stattfindet. Quelle: Jürgen Lauterbach

So läuft er gegen 3 Uhr auf dem Hochschulgelände am Studentenwohnheim vorbei. Plötzlich steht ein Unbekannter vor ihm und fasst ihn an. Er wehrt sich, packt den anderen an dessen Jacke.

Doch im nächsten Moment landet er auf dem Boden – wie genau, daran erinnert er sich nicht. Wohl aber an die Faustschläge ins Gesicht, „die mich gefügig machen sollten“. Er habe direkt vor dem Unbekannten knien müssen, der seinen Kopf fest an seinen Körper gedrückt habe.

Zu verabscheuten sexuellen Handlungen gezwungen

Der Fremde, der mehr als drei Jahre später auf der Anklagebank sitzt, zwingt ihn nach Angaben des betroffenen Zeugen zu sexuellen Handlungen, die er verabscheut und die das deutsche Strafgesetz als Vergewaltigung wertet.

Während der Vergewaltigung bekommt der 52-Jährige von seinem Peiniger ständig Schläge mit der flachen Hand gegen den Hinterkopf. Das scheint den anderen zu erregen.

Irgendwann lässt der mutmaßliche Täter von seinem Opfer ab und verschwindet so schnell, wie er gekommen ist. Das im Gesicht blutverschmierte Opfer läuft so schnell wie möglich zum nächsten Taxistand und bittet dort zwei Frauen um Hilfe. Ein Krankenwagen kommt und er wird im Klinikum ärztlich versorgt.

Erzwungen oder einvernehmlich?

Für den weiteren Gang des Prozesses und am Ende auch das Urteil ist entscheidend, ob sämtliche sexuelle Handlungen erzwungen waren oder einvernehmlich geschehen sind, ob das Opfer seine Ablehnung klar zum Ausdruck gebracht hat und ob der mutmaßliche Täter vielleicht glauben konnte, dass auch der andere den Sex will.

„Er wusste, dass ich das nicht wollte“, versichert der Zeuge. Nach seiner Vernehmung bestehen wenig Zweifel, dass er den Sex mit dem Fremden abgelehnt und sich auch körperlich gewehrt hat.

Warum er während der Vergewaltigung keine Gegenwehr mehr geleistet, warum er nicht einfach fest zugebissen und auch nicht um Hilfe geschrien habe, will das Gericht wissen. Der Zeuge erklärt das so: „In dem Moment denkt man nicht daran. Die Angst überwiegt. Ich habe mich nicht mehr gewehrt, weil er mich geschlagen hat.“

Offenkundig läuft die Verteidigungsstrategie darauf hinaus, das ganze Geschehen als einvernehmlich hinzustellen und das mutmaßliche Opfer als einen Mann, der anderen Männern zugeneigt ist und auch sado-masochistischen Praktiken.

Exhibitionistische Vergangenheit

Der Zeuge bestreitet das vehement: „Ich stehe nicht aus Sado-Maso.“ Zur Art und Weise der ihm aufgezwungenen sexuellen Handlungen sagt der 52-Jährige: „So etwas stößt mich unheimlich ab.“

Auf Nachfragen der Richterin räumt er ein, dass er vor vielen Jahren tatsächlich einmal wegen Exhibitionismus einmal bestraft worden sei. Doch das liege weit zurück und seither habe er eine Therapie erfolgreich absolviert und habe keine Neigung mehr, sich öffentlich zu entblößen.

2013 nach Brandenburg an der Havel eingereist

Der Angeklagte hat am ersten Prozesstag fast nichts zu dem Vergewaltigungsvorwurf gesagt. Über sein Leben hat er Auskunft gegeben. Demnach hat der sehr gut deutsch sprechende Mann in seiner Heimat ein Gymnasium besucht.

2013 reiste er nach Deutschland ein und arbeitete in einem Brandenburger Heim als Pflegeassistent. Er ist mit einem Mann verheiratet und arbeitet nun in Berlin, wo er für eine vergleichbare Tätigkeit deutlich besser verdiene.

Der Strafprozess vor dem Schöffengericht wird mit weiteren Zeugenvernehmungen in den folgenden Wochen fortgesetzt.

Von Jürgen Lauterbach