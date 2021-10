Brandenburg/H

Der Bau- und Förderverein der Katholischen Kirchengemeinde Hl. Dreifaltigkeit in Brandenburg an der Havel lädt am Freitag, 15. Oktober, zum großen Benefizkonzert ein.

Im Paulikloster ist das Landespolizeiorchester Brandenburg zu Gast und spielt unter dem Motto „Filmmusik im Paulikloster“ Klassiker aus großen Romanzen, Komödien oder Actionfilmen, die bei jedem Zuhörer Kinoerinnerungen an Leinwandhelden, Herzschmerz und Abenteuer aufkommen lassen.

Brandenburger Paulikloster wird zur Bühne für Filmmusik

Um möglichst vielen Konzertgästen den Musikgenuss zu ermöglichen, steht das Landespolizeiorchester am 15. Oktober im Paulikloster gleich zwei Mal auf der Bühne. Die Aufführungen beginnen um 17.30 Uhr und um 19.30 Uhr. Der Einlass beginnt jeweils 20 Minuten vorher.

Der Eintritt ist frei, aber der Bau- und Förderverein der Katholischen Kirchengemeinde Hl. Dreifaltigkeit in Brandenburg an der Havel hofft auf zahlreiche Spenden, die in den Bau einer neuen Orgel für die Pfarrkirche fließen sollen.

Von MAZ