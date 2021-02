Brandenburg/Havel: Betrunkene schreien Kinder an

Brandenburg/H

Aufregung in der Neustadt in Brandenburg an der Havel: Zwei betrunkene Männer haben am Montagnachmittag in der Gödenstraße für erheblichen Ärger gesorgt. Sie sollen gegen Laternen getreten und vorbeigehende Kinder angeschrien haben. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Demnach ereignete sich der Vorfall kurz vor 16 Uhr. Die beiden Betrunkenen seien zunächst durch Selbstgespräche aufgefallen, heißt es im Bericht aus der Polizeiinspektion (PI). Dann hätten sie gegen die Lampenmasten getreten und die Kinder angebrüllt. Zeugen hätten das der Polizei gemeldet.

„Die Beamten der PI Brandenburg konnten einen der Männer antreffen“, berichtete die Erste Polizeihauptkommissarin Peggy Wölk. Der Mann sei stark alkoholisiert gewesen und die Beamten hätten ihn nach Hause gebracht. „Der zweite Mann konnte im Umfeld nicht mehr festgestellt werden“, so Wölk. Es habe auch keine weitere Beschwerde mehr gegeben.

Von MAZ