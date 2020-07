Brandenburg/H

Polizeibeamte der Inspektion Brandenburg haben am späten Dienstagabend in der Straße Am Hauptbahnhof einen 26 Jahre alten Mann kontrolliert. Der fing plötzlich an, Naziparolen zu rufen und zu skandieren.

Weil er damit nicht aufhöre, nahmen die Beamten den betrunkenen Mann mit auf die Wache. Dort beleidigte er die Beamten immer wieder massiv. Schließlich zog er sich einen Schuh aus und versuchte, die Beamten damit anzugreifen.

Drogen entdeckt

Die Polizisten reagierten jedoch schnell und wehrten den Angriff ab. Nachdem sie dem Angreifer noch seine Drogen abgenommen hatten, ließen sie ihn mit seinem Alkoholwert von 1,36 Promille zurück in seiner Zelle.

Nun ermittelt die Polizei wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

