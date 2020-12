Brandenburg/Havel: Bewährung für versuchten Raubüberfall mit Hammer

Brandenburg/H

Es ist eine Szene wie aus einem Actionfilm, die sich am Abend 25. November 2018 in Brandenburg an der Havel abspielt: Zwei Männer stürmen eine Wohnung und durchsuchen alle Zimmer. Im Wohnzimmer sitzen zwei junge Frauen. Die Täter brüllen auf sie ein, bedrohen sie und befehlen ihnen, sich nicht vom Fleck zu rühren.

Die beiden Männer wollen zu Lukas H., um angebliche Schulden in Höhe von 1500 Euro einzutreiben. Doch der ist nicht da. Eine Stunde lang halten sie die beiden jungen Frauen im Wohnzimmer fest, bis der vermeintliche Schuldner kommt. Mit einem Hammer in der Hand droht einer der Männer, „die ganze Wohnung zu zerlegen“, wenn H. seine Schulden nicht zurückzahlt. „Wenn ich das Geld nicht bekomme, dann steche ich dich ab und mache dein Leben zur Hölle“, sagt der Täter.

Waffe an die Stirn gehalten

Der Mann mit dem Hammer in der Hand ist Danny K., 22, aus einem kleinen Dorf im Brandenburger Umland. Er muss sich am Donnerstag vor dem Jugendschöffengericht am Amtsgericht Brandenburg unter anderem für den Überfall vom November 2018 verantworten. Die Liste der Vorwürfe gegen Danny K. ist lang: Freiheitsberaubung, versuchte schwere räuberische Erpressung, gefährliche Körperverletzung.

In einem Fall vom Februar 2019 soll Danny K. von einem Geschädigten die Rückzahlung eines Kredits von mindestens 5000 Euro verlangt haben. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, zieht K. eine Waffe und hält sie dem vermeintlichen Schuldner an die Stirn. Als er später in einem Auto davon fährt, gibt er einen Schuss in die Luft ab. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm deshalb Nötigung vor.

Die Schulden kauft er einem Kumpel ab

Mit ihm auf der Anklagebank sitzt der 21-jährige Max K., der Danny K. zu dem Überfall auf Lukas H. angestiftet haben soll. Der Geschädigte H. soll sich ursprünglich von Max K. 1500 Euro geliehen und nie zurückgezahlt haben. Max K., glaubt die Staatsanwaltschaft, habe Danny K. zu dem Überfall animiert, um so an sein Geld zu kommen. Zu Prozessbeginn lassen die beiden Angeklagten jedoch über ihre Anwälte erklären, dass Danny K. auf eigene Faust gehandelt hat. Max K. habe ihm die Schulden des Geschädigten H. für 500 Euro „verkauft“. Für seinen Mandanten sie die Sache damit erledigt gewesen. Der Vorwurf der Anstiftung ist vom Tisch.

Danny K. räumt die gegen ihn erhobenen Vorwürfe weitestgehend ein. Er habe selbst finanzielle Probleme gehabt und in den abgekauften Schulden eine willkommen Gelegenheit gesehen, an Geld zu kommen. „Ich dachte, das wäre in zwei Tagen erledigt“, sagt er, „es war nie meine Absicht, jemanden zu verletzen.“ Den Hammer habe er nicht mitgebracht, sondern der Wohnung von Lukas H. liegen sehen und im Affekt ergriffen. Er sagt, er bereue die Taten, die Sache sei ihm über den Kopf gewachsen.

Danny K. braucht Geld , um seine eigenen Schulden abzuzahlen

Im Prozess wird bald klar: Danny K. wollte als privater Kreditgeber und Schuldeneintreiber schnelles Geld machen. Der 22-Jährige lebt bei seinen Eltern in einem Dorf im Brandenburger Umland. Er kommt aus einem intakten Zuhause, ist nicht vorbestraft und hat Fachabitur. Sein Studium, das er nach der Schule beginnt, bricht er nach drei Semestern ab, um bei einem Kumpel in dessen Autovermietung zu arbeiten. Er wollte sein eigenes Geld verdienen, schnell und unkompliziert.

Immer wieder leiht sich Danny K. Geld von seinem Freund. Irgendwann kommt es zum Streit zwischen den beiden, die mittlerweile Geschäftspartner sind. K. steigt er aus der gemeinsamen Firma aus, will allein weitermachen. Wieder leiht er sich Geld, um Startkapital zu haben. Doch das Geschäft läuft nicht gut und seine Schulden holen ihn eines Tages ein. Zwischen 15.000 und 20.000 Euro Schulden hat er heute, so genau weiß er es nicht.

Staatsanwalt Ralf Roggenbuck beantragt für Danny K. eine Jugendstrafe von sieben Monaten auf Bewährung und einen Freispruch für den Mitangeklagten Max K. Zwar ist Dann K. bisher noch nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten, doch bei der Polizei sind noch zwei weitere Verfahren gegen ihn anhängig. Da Danny K. zur Tatzeit noch 20 ist und das Gericht von einer Reifeverzögerung bei seiner Entwicklung ausgeht, wird er nach Jugendstrafrecht zu einer siebenmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Zwei Jahre hat der 22-Jährige jetzt Zeit, um sein Leben in den Griff zu bekommen. „Sie haben die jetzt Chance, einen Schlussstrich zu ziehen“, sagt die Jugendrichterin, „nutzen Sie sie.“

Von Feliks Todtmann