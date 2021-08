Brandenburg/H

„Ich bin so glücklich, dass ich diesen Lebensweg gewählt habe“, sagt die Malerin Birgit Fechner. Sie ist eine der beiden Künstlerinnen, die zur Zeit ihre Arbeiten in der Kunsthalle Brennabor in Brandenburg an der Havel ausstellen. „Fliegenfischen im Blauen“ heißt die Ausstellung, zu der auch die Künstlerin Kristine Schnappenburg ihre Malereien beigesteuert hat. Die großformatigen Werke der beiden Künstlerinnen wirken hier, als seien sie eigens für diesen Ort geschaffen worden.

Glücksgefühle empfinden auch die Besucher der Kunsthalle, wenn sie die wunderbaren Ausstellungsräume betreten. Strahlend hell und weitläufig bietet die Kunsthalle einen fantastischen Ort für die Präsentation von Kunst. Ihre Ausstellungen genießen in Fachkreisen höchste Anerkennung und die Kunsthalle Brennabor zieht Publikum an weit über die Grenzen der Stadt Brandenburg hinaus. Einrichtungen dieser Art zählen zudem zu den sogenannten „weichen Standortfaktoren“. Damit kann die Stadt erfolgreich werben bei ansiedlungswilligen Unternehmen und Institutionen.

Zur Galerie Die Künstlerinnen Birgit Fechner und Kristine Schnappenburg zeigen eine Auswahl ihrer Werke in der Kunsthalle Brennabor in Brandenburg an der Havel.

Beiden Malerinnen ist ihre jeweilige Entwicklung zu einer international gefragten Künstlerin nicht in die Wiege gelegt worden – im Gegenteil. Beide erinnern sich zwar, schon als Kind viel gemalt zu haben. Aber von ihren Familien wurden sie dabei nicht unterstützt. Kristine Schnappenburg fühlte sich sogar entmutigt. Sie erinnert sich an eine Episode, die sich in ihrer Kindheit zugetragen hat. Damals hatte sie zusammen mit einer Freundin gemalt. „Die sind richtig“, lobte ihr Großvater die Malereien der Freundin, die naturgetreu Blumen abgebildet hatte. „Deine nicht“, kritisierte er die Fantasieblumen, die seine Enkelin gemalt hatte.

„Wenn ich mit dem Malen beginne, habe ich ein Bild im Kopf. Doch in der Regel geht das schief“, erzählt Kristine Schnappenburg. „Ich will mich selbst überraschen. Wenn ich mit einem Bild fertig bin, weiß ich nicht mehr, wie ich das gemacht habe.“ Ihre Bilder, zumeist in gebrochenen Farben gemalt, strahlen Harmonie und Ruhe aus.

Weltweite Ausstellungen

Ganz anders wirken die Werke von Birgit Fechner: Ihre Malereien in kräftigen Farben und mit energischem Strich wirken dynamisch und sehr temperamentvoll. Gerade weil ihre Arbeiten so ganz anders sind als die ihrer Künstlerkollegin Schnappenburg, ergänzen sie sich gut.

Nach dem Abitur hat Schnappenburg (Jahrgang 1964) an der Universität Bremen Kunst und Musik studiert und dort das erste Staatsexamen abgelegt. Außerdem war sie Studentin an der renommierten Kunstschule Goldsmiths‘ College, University of London. Freie Kunst hat sie in Düsseldorf bei dem koreanischen Medienkünstler Nam June Paik studiert. Es gibt kaum ein Land auf der Welt, in dem Kristine Schnappenburg nicht mindestens einmal eine Ausstellung hatte.

Birgit Fechner wurde eher zufällig, was sie heute ist. Lange Zeit hat die Künstlerin, die sich in vielen verschiedenen Berufen erprobt hat, ihre Malerei als Hobby betrachtet. Doch seitdem 1982 nach Berlin gezogen ist, wo sie heute lebt und arbeitet, hat sie Kontakt zu vielen Künstlergruppen. Und so entwickelte sich in zunehmendem Maß auch ihre eigene Malerei. Ihr liebstes Motiv sind Blumen. Aber auch Denken und Erinnerung prägen ihre Arbeiten. Fechner stellt ihre Werke europaweit aus.

Die Ausstellung „Fliegenfischen im Blauen“, ist noch bis zum Samstag, 11. September, in der Kunsthalle Brennabor in Brandenburg an der Havel zu sehen.

Von Ann Brünink