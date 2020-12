Brandenburg/H

Die Stadt plant derzeit kein Böllverbot in der Silvesternacht, sagt Rathaussprecher Jan Penkawa. In der Landeshauptstadt ist das anders. Gerade die beliebten Straßen und Plätze werden dort wohl zum Jahreswechsel für Pyrotechnik-Fans tabu sein. Der dortige Oberbürgermeister lässt prüfen, an welchen Orten die Verwendung von Pyrotechnik zu untersagen ist.

Das Potsdamer Rathaus will an 26 Stellen Feuerwerke verbieten. Grund für das Böllerverbot ist die Sorge, dass auf belebten Straßen und Plätzen in der Silvesternacht der Mindestabstand zwischen den Feiernden angeblich nicht eingehalten werden kann. Anders als vor ein paar Jahrzehnten, als ich noch für Blitzknaller „Filou-Firecracker“ oder Harzer stundenlang in der Kälte bibberte, kann ich der Knallerei heute nicht mehr soviel abgewinnen.

Recht auf Unvernunft

Aber: Ich bin froh, dass man im Brandenburger Rathaus derzeit keine Stellen in der Stadt sieht, an denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden könne. Dass man – bei aller Vernunft – auch dem Recht zur Unvernunft Raum gibt. Der Appell an die Vernunft, wonach „nicht alles was erlaubt auch klug ist“, wie Penkawa sagt, ist ausreichend.

Auf der Jahrtausendbrücke beispielsweise, wo es alljährlich zu Massenaufläufen kommt, wird man eben darauf achten müssen Abstand zu halten, wie man es ja jetzt im Alltag auch tut!

Doch auf dem Marienberg und an anderen zentralen Stellen der Havelstadt ist genug Platz um dem Feuerwerk zuzuschauen oder selber welches zu machen. Zumal man Potsdam auch nicht mit der Havelstadt vergleichen kann. Die 7-Tages-Inzidenz, also der Wert der Corona-Neuinfektionen in den letzten 7 Tagen liegt in Brandenburg derzeit bei 83,12 Fällen pro 100.000 Menschen.

Andere Lage in Potsdam

In Potsdam ist die Zahl fast doppelt so hoch. Nun hat das Rathaus Recht wenn es anmerkt: Man könne noch nicht sagen, wie es zum Jahresende aussehe und ob man dann die Lage ganz anders bewerten müsse. Ja, das ist ein Blick in die Glaskugel. Und das zurückliegende Jahr hat uns gelehrt: Gewissheiten gibt es kaum.

Und jetzt kann niemand mit Gewissheit sagen, ob wir uns Silvester nicht mit einem totalen Lockdown herumschlagen müssen. Doch bis dahin herrscht das Prinzip Hoffnung. Mit etwas Ballerei, dem einen oder anderen mit einer Rakete in den Himmel geschickten Wunsch einem flüchtigen Gefühl der Normalität.

Die Jahrtausendbrücke überspannt die Havel mitten in der Stadt Brandenburg. Gerade in der Silvesternacht ist sie ein beliebter Treffpunkt für Feuerwerkfans. Quelle: Heiko Hesse

Nun weiß auch ein Laie, ein Feuerwerk unterliegt Bundesrecht. Und natürlich darf beispielsweise nicht vor Krankenhäusern, Heimen und Kindereinrichtungen geballert werden. Damit wären auch rechtlich der Stadt die Hände gebunden: Eine dies ändernde Allgemeinverfügung des Rathauses könnte erst am 22. Dezember erlassen werden, wenn die bis 21. Dezember laufende Eindämmungsverordnung verlängern wird.

Die Regeln der Pandemie

Rechtlicher Firlefanz, den es nicht braucht, wenn die Infektionszahlen nicht schlimmer werden und die Vorsicht regiert. Ich weiß: Die Krankenhäuser befürchten aufgrund der knappen Kapazitäten die Silvester-Notfälle nicht adäquat versorgen zu können.

Und auch, dass im Klinikum Silvester 17/18 39 Patienten, und 2018/19 sogar 45 Patienten zusätzlich anfielen. Aber sagen wir es so: wichtige Erkenntnisse der Pandemie lassen sich auch auf das Feuerwerk übertrage. Abstand halten ist wichtig, aufeinander acht geben, noch wichtiger! Dann darf man auch mal mit einem großen Knall die bösen Geister verjagen und mit ihnen vielleicht sogar ein böses Virus. Zwinkersmiley!

Von Benno Rougk