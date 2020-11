Brandenburg/Havel: Bläserklänge am Martinstag waren doch keine Störung

Brandenburg/H

Vieles spricht seit Sonntag dafür, dass Musiker der Brandenburger Symphoniker nicht mit einem Bußgeld rechnen müssen, nur weil sie am Sankt-Martinstag ungenehmigt etwas Musik gemacht und damit Freude bereitet haben. Brandenburgs Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) ist bemüht, die Wogen zu glätten.

Wie berichtet haben Musiker der Brandenburger Symphoniker am Mittwochabend in Brandenburg an der Havel mit Blasinstrumenten Martinslieder von Kirchtürmen und aus Wohnungen gespielt.

Genehmigungspflicht

Prompt kündigte das Ordnungsamt an, mit einem Bußgeld gegen einige Brandenburger Symphoniker vorzugehen. Das Argument: Die Nutzung „von Töngeräten im öffentlichen Raum“ sei in dieser Form dem Bundesimmissionsschutzgesetz folgend genehmigungspflichtig.

Die Rathausspitze rudert inzwischen zurück. Denn ein solch genehmigter Antrag sei dem Gesetz zufolge nur erforderlich, wenn „ein erheblicher Grad der Störung“ zu erwarten sei, erklärt Rathaussprecher Jan Penkawa. Und er fügt hinzu: „Auf den ersten Blick ist ein solcher Grad von Störung nicht erkennbar.“

Im Gegenteil bewertet der Oberbürgermeister die Musik zum Martinstag als sehr schön, er lobe ausdrücklich die gewohnt hohe Qualität der künstlerischen Darbietung der Brandenburger Symphoniker.

Voraussetzungen für eine Störung

Insofern erwartet Penkawa als Ergebnis der anstehenden Prüfung des Sachverhalts, dass die Voraussetzungen einer Störung nicht vorliegen und daher auch keine Verstöße gegen das gesetzliche Antragsgebot. Bei einer solchen Bewertung wäre dann auch kein Bußgeld zu erheben.

„Wir gucken uns den Vorgang noch einmal an“, verspricht Penkawa im Namen des Oberbürgermeisters.

Am Sonntag hatte die CDU-Bundestagsabgeordnete Dietlind Tiemann sich angeboten, die Kosten eines möglichen Bußgeldes für die musizierenden Symphoniker zu übernehmen. Das Geld wird sie sich voraussichtlich sparen können.

Von Jürgen Lauterbach