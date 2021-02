Brandenburg/H

Mehr als zwei Monate nach dem großen Brand in der Kirchhofstraße in Brandenburg an der Havel warten die Ermittler noch auf den großen Durchbruch. Bisher wurde niemand ermittelt, der für die mutmaßliche Brandstiftung in Frage kommt.

Die Polizei hat die Ergebnisse ihrer Ermittlungen inzwischen an den Staatsanwaltschaft Potsdam abgegeben. Die Akte ist weiterhin geöffnet.

Anzeige

Die Staatsanwaltschaft führe die Ermittlungen, die derzeit andauern, wegen des Vorwurfs der Brandstiftung gegen unbekannt, gibt Behördensprecherin Hanna Urban auf Anfrage bekannt. Somit ist klar, dass derzeit noch keine Verdächtigen bekannt sind.

Rund 600.000 Euro Schaden

In der Nacht des 30. Novembers 2020 brannten, wie berichtet, im Carport in der Kirchhofstraße 15 drei teure Autos im Wert von jeweils ungefähr 200.000 Euro: ein Aston Martin, ein Porsche 911 und ein AMG Mercedes.

Die Fahrzeuge parkten vor dem ehemaligen Getreidespeicher im frei zugänglichen Hinterhof. Der Besitzer eines vierten Wagens konnte sein Fahrzeug gerade noch aus der Gefahrenzone fahren.

Die Polizei sicherte umfangreiche Spuren am Tatort, die offenbar noch nicht allesamt ausgewertet sind. Außerdem startete die Brandenburger Polizei einen öffentlichen Zeugenaufruf.

Menschen waren in der Brandnacht nicht zu Schaden gekommen. Doch das Feuer richtete einen Sachschaden an, dessen Höhe in Brandenburg an der Havel seinesgleichen sucht.

Von Jürgen Lauterbach