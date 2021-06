Brandenburg/Havel: Brennender Kinderwagen löst Feuerwehr-Einsatz aus

Brandenburg/Havel

Schreck am frühen Sonntagmorgen in einem Mehrfamilienhaus der Brösestraße in Hohenstücken Nord. Ein Kinderwagen war in Flammen aufgegangen. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung.

Gegen ein Uhr waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr wegen starker Rauchentwicklung und Brandgeruchs im Treppenaufgang des Hauses alarmiert worden. Vor Ort mussten sie einen brennenden Kinderwagen löschen.

Die Löscharbeiten gingen zügig voran. Während des Einsatzes mussten die Bewohner das Haus verlassen und konnten erst zurück kehren, nachdem die Brandenburger Kameraden das Haus entraucht hatten und wieder freigeben konnten.

Kriminaltechniker sicherten Spuren am zerstörten Kinderwagen. Die Beamten der Kriminalpolizei ermitteln nun im Fall einer schweren Brandstiftung.

Von Natalie Preißler