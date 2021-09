Brandenburg/H

Am 26. September ist Bundestagswahl. Für Conny Grunicke, die Chefin des Amtes für Statistik und Wahlen ist gefühlt schon seit Monaten Wahl. Von Brandenburg an der Havel aus wird der Wahlkreis 60 betreut, einer der größten Bundestagswahlkreise der Republik.

Conny Grunicke Quelle: Rüdiger Böhme

Und auch wenn Grunicke und ihr Team auch für die Betreuung des Wahlkreises von Jüterbog bis ins Havelland mit zuständig sind: Diese gut 58 000 Wähler sind es, für die das Herz der Rathausmitarbeiter besonders schlägt. „Ich erinnere mich: Bei uns war der Gang ins Wahllokal mit der Familie immer etwas Besonderes. Das wurde drüber geredet, das war feierlich“, erinnert sich die junge Frau.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Heute ist das in Teilen anders. Auch, weil in der Folge der Coroana-Pandemie das Thema Briefwahl einen ganz neuen Stellenwert bekommen hat. Auch Conny Grunicke hat schon gewählt. Sie muss schließlich am Wahltag arbeiten.

Waren es bei der Landtagswahl vor zwei Jahren noch etwa 6 000 Havelstädter, die sich die Wahlunterlagen als Brief schicken ließen,werden es – so schätzt Conny Grunicke – in der kommenden Woche wohl insgesamt 13 000 sein. 11 000 Wahlscheine haben sie bereits verschickt oder vor Ort ausgegeben.

Die heiße Phase der Wahl beginnt

Jetzt geht es in die heiße Phase. Die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag ist in der Havelstadt die erste Wahl unter Pandemiebedingungen. Im wenige Kilometer weit entfernten Sachsen-Anhalt hat man bereits Erfahrungen. Dort lag im Juni der Briefwahlanteil bei gut 30 Prozent der abgegebenen Stimmen.

Wenn die Wahlbeteiligung in einer Woche wie vor vier Jahren bei knapp 70 Prozent liegt, könnten es im Brandenburger Wahlkreis sogar noch etwas mehr sein. Die Zahl der Briefwähler steigt seit Jahren stetig. Für die Mitarbeiter im Brandenburger Rathaus bedeutet das: mehr Arbeit.

Die Briefwahlzentrale von Brandenburg ist am Nicolaiplatz untergebracht. Die Öffnungszeiten der Behörde hat man versucht von den Zeiten des Bürgerservice zu entkoppeln. Dort gehen jetzt täglich Hunderte der Rückläufer ein, die dort sicher verschlossen und bewacht gelagert werden. Doch bis der rote Umschlag wieder eintrifft, liegt viel Arbeit vor Grunickes Team.

Online geht es schneller

Beantragen die Wähler ihre Briefwahl online, geht es vergleichsweise fix. Dann erscheint die Meldung im System und der Wahlschein wird ausgedruckt. Doch häufiger kommt der Antrag per Post. Dann geben die Stadtverwalter die Daten ein und erstellen den Wahlschein.

Dann werden die Papierbündel gepackt: Stimmzettel, Merkblatt, roter Wahlbriefumschlag, blauer Stimmzettelumschlag. Erst dann geht die Post raus, verbunden mit der Hoffnung, dass sie auch von den Wählern zurückgeschickt wird.

Und sie kommen zurück. Zu Hunderten. Gelagert werden sie hinter verschlossenen Türen. Geöffnet und ausgezählt werden die vorher schon nach Briefwahlbezirken sortierten Umschläge aber erst am 26. September, nach 18 Uhr. Öffentlich und mit inzwischen vergrößerten 16 Wahlvorständen, die sich jeweils wohl etwa mit 800 Briefen beschäftigen müssen.

Briefwahl-Trend hält an

Das Interesse der Brandenburger an der Bundestagswahl ist in der Regel höher als bei anderen Wahlen. Und weil die Briefwahl bequem ist, nutzen das auch mehr und mehr Menschen. Die Briefwahl war 1957 in der Bundesrepublik als Ausnahme eingeführt worden, deshalb muss man sie gesondert beantragen.

Eine Ausnahme ist sie heute aber nicht mehr. Im Gegenteil: Der Anteil dürfte weiter wachsen. Deshalb sucht der Gesetzgeber nun Lösungen für den Fall, dass zu wenige Menschen ins Wahllokal kommen. In der Bundeswahlordnung heißt es jetzt, dass nur noch in einem Wahllokal ausgezählt werden darf, wenn dort auch mehr als 50 Wähler abgestimmt haben.

Andernfalls könnten in kleinen Dörfern und Ortsteilen wie Mahlenzien das Wahlergebnis Rückschlüsse gezogen werden, wer wie abgestimmt habe. Im Land Brandenburg gibt es 307 Wahllokale weniger als vor vier Jahren. Das Wahllokal in Mahlenzien bleibe gleichwohl geöffnet, sagt Conny Grunicke. denn dort sei die Wahlbeteiligung immer hoch und man sorge sich, dass das abnehme, wenn die Mahlenziener nach Kirchmöser zum Wählen müssten.

Von Benno Rougk