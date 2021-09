Brandenburg/H

Ein musikalisches Highlight erwartet Musikfans in der Havelstadt noch diesen Monat. Denn am Freitag, 24. September, feiert das neue Album von Burges Gränzer Schade seine Bühnenpremiere am Brandenburger Theater.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein Album, dass gewissermaßen auch etwas zurückgibt an die Brandenburger, denn die Produktion von„Farben der Liebe“ wurde durch den Bürger*innenKulturFonds gefördert und vereint neben dem Trio weitere gestandene Musiker aus der Stadt auf einer CD.

Labelchef Torsten Gränzer, Sängerin Katharina Burges und Schlagzeuger Göran Schade im Paulikloster. Quelle: Chris Gonz

So konnte die Kernformation aus Musiker und Labelchef Torsten Gränzer, Schlagzeuger Göran Schade (lange Zeit aktiv an der Komischen Oper Berlin) und Opernsängerin und Pianistin Katharina Burges mit Jens Naumilkat (Cello), Franz Czaja (Kontrabass), Sebastian Pietsch (Saxophon) und Gabriele Kienast (Violine) durchweg erfahrene Meister ihres Fachs für das Projekt gewinnen. Als Produzent zeichnet Jürgen Block verantwortlich, der zuvor bereits mit City, Keimzeit oder dem Filmorchester Babelsberg in Erscheinung trat. Aufgenommen wurde einmal mehr im Blockhaus Tonstudio in Bad Belzig.

Im Ergebnis ist auch die neue Produktion wieder tiefschichtig und abwechslungsreich, mal jazzig, poppig oder klassisch, textlich mehrdeutig und nicht selten gesellschaftskritisch.

Auch die Romantik und ihr tragisches Pendant kommen nicht zu kurz, wenn es um Trennungen und böse Erinnerungen geht, um das „Nicht-zusammen-kommen“, wie es die Macher formulieren. Klanglich changiert die Platte zwischen orchestraler Wucht und samtig-weichen Arrangements für das Klavier, mit vielen Referenzen auf allerlei Stile und Epochen der Musikgeschichte.

Das Konzert Burges Gränzer Schade - „Jenseits schillernder Welten - Farben den Liebe“ 24.9. um 19.30 Uhr auf der Studiobühne des Brandenburger Theaters Kartenpreise: 18 Euro, ermäßigt 14 Euro bzw. für Inhaber eines Familienpasses 10 Euro, online zzgl. 2 Euro Servicegebühr Die geltenden Hygienebestimmungen finden sich auf der Website des Theaters.

Begeisterte Kritiken und eine Nominierung

Von links nach rechts: Göran Schade, Torsten Gränzer und Katharina Burges. Quelle: Chris Gonz

Das Zweitwerk konnte in der internationalen Musikpresse bestens überzeugen. Vom Magazin AUDIO („wunderbarer Tieftondruck, tolle Klangfarben, sensible Feindynamik“) zur CD des Monats April erkoren, entlockt „Farben der Liebe“ sogar der österreichischen Kronen Zeitung ein Zeichen der Anerkennung für diesen „nicht immer leichten Brocken, der in seiner Tonalität und Machart ziemlich einzigartig ist.“ Sogar für den „Preis der deutschen Schallplattenkritik“ wurden die ‚Farben‘ nominiert.

Der Preis ehrt die jeweils besten Musikproduktionen eines Quartals und gibt am 22. September, also nur zwei Tage vor dem Konzert, die Jahrespreise 2021 bekannt. „Das alles freut uns sehr“, sagt Torsten Gränzer der MAZ, und fügt hinzu, dass sich das Trio nun auch für sein Heimspiel in der Havelstadt ein volles Haus wünscht, „den Umständen entsprechend“, versteht sich. Einige der auf dem Album vertretenen Gastmusiker werden ebenfalls mit von der Partie sein.

Von Moritz Jacobi