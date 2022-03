Brandenburg/H

In der Magdeburger Landstraße auf der Quenzbrücke hat die Polizei in den vergangenen Tagen der Schwerlastverkehr kontrolliert, zuletzt an diesem Donnerstag von 9 bis 13 Uhr. Dabei gab es Auffälligkeiten.

Polizeibeamte der Sonderüberwachungsgruppe der Polizeidirektion West richteten ihren Fokus während der drei Großkontrolle auf das Befahrverbot der Brücke von Sattelzügen und Lkw-Gespannen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 16 Tonnen.

Bei diesen Kontrollen wurden etwa 60 Lastwagen kontrolliert und entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet, teilt Peggy Wölk für die Polizeidirektion West mit. Einige Fahrer (aus dem Ausland) mussten an Ort und Stelle sogenannte Sicherheitsleistungen bezahlen.

31 Lastwagenfahrer am Donnerstag erwischt

Allein bei der Kontrolle am Donnerstag wurden 31 Lkw kontrolliert und 31 Bußgeldverfahren eingeleitet. Die Gespanne mussten in keinem Fall gewogen werden, weil sich das zulässige Gesamtgewicht aus den mitgeführten Dokumenten ergab.

Jeder Betroffene muss nun auf ein Bußgeld von mindestens 100 Euro zuzüglich Bearbeitungsgebühren einstellen.

Aufgrund der Vielzahl an festgestellten Verstößen wird die Verkehrspolizei weitere gleich gelagerte Verkehrskontrollen durchführen, kündigt die Polizeidirektion West an.

