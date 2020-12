Brandenburg/Havel: Café Contact macht eine Pause

Brandenburg/H

Die Erinnerungen an den Heiligen Abend 2019 in großer Runde im Evangelischen Jugendhaus Café Contact in Brandenburg an der Havel sind bei den Mitarbeitern und Besuchern noch präsent.

Etwa 30 Menschen haben zusammen gesessen, gegessen, gesungen, erzählt und sich wohl gefühlt. Es war ein Fest mit Menschen, die sonst zumeist alleine Weihnachten gefeiert hätten und es ist Tradition, dass das Café Contact an diesem besonderen Tag im Jahr das Haus für genau diese Menschen öffnet und für sie eine Art Zuhause ist. Das gemeinsame Essen, der geschmückte Baum und kleine Geschenke für die Gäste gehören genauso dazu, wie die ein oder andere Träne aus Freude oder Trauer.

Tradition unterbrochen

Im Jahr 2020 ist aufgrund der Corona-Pandemie der Heilige Abend im Café Contact nicht möglich. Damit wird eine lange Tradition gebrochen und viele Menschen, die sich auf das Wiedersehen im Café Contact gefreut haben müssen nun voraussichtlich alleine feiern.

Aber ein Blick auf die Infektionszahlen und die Belegung der Intensivbetten macht mehr als deutlich, dass Kontakte reduziert werden müssen und größere Zusammenkünfte nicht möglich sind. Auch die traditionelle Adventsnacht am vierten Advent muss ausfallen.

Kontakt ab Januar wieder möglich

Das Café Contact schließt von Mittwoch, 16. Dezember, bis voraussichtlich 10. Januar seine Türen und wünscht allen Freunden und Gästen des Hauses eine besinnliche Weihnachtszeit, in der es gilt sich an kleinen Dinge zu erfreuen und die Hoffnung nicht zu verlieren. Gesundheit, Kraft und Zusammenhalt für das Jahr 2021 und ein baldiges Wiedersehen wünscht das gesamte Team vom Café Contact.

Vom 4. bis zum 10. Januar sind die Mitarbeiter dann unter 0162/877 09 90 für Fragen und Sorgen, wie etwa beim Homeschooling, erreichbar und helfen.

